Konstanz Geballter Protest: Gegen Pläne für Felchenmast im Bodensee formiert sich Widerstand

Fischzucht in Netzgehegen im Bodensee? Das kommt für Naturschützer und zahlreiche andere Interessenvertretungen rund um den See nicht in Frage. Sie haben einen kritischen Brief an den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister geschrieben.

Die Überlegungen für eine Felchenmast in Netzgehegen im Bodensee stoßen auf massive Ablehnung. 32 Organisationen und Verbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fordern in einem offenen Brief den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk auf, Pläne für Aquakulturen nicht weiter zu unterstützen. Zu den Unterzeichnern zählen der Naturschutzbund Vorarlberg ebenso wie der Badische Tauchsportverband und diverse Fischerei- und Angelsportvereine. Antje Boll, Geschäftsführerin des Umweltschutzverbands BUND in Konstanz, stellt heraus, dass Umweltschutzorganisationen solche Aquakulturen ablehnen, weil diese eine Form der Massentierhaltung darstellten und mit massiven Beeinträchtigungen für die Wasserqualität und die Umwelt einhergehe. Der BUND hat den Brief am Freitag öffentlich gemacht.

Elke Dilger, die neue Vorsitzende des Verbands der Badischen Berufsfischer, macht in dem Schreiben an den Minister ein weiteres Argument geltend: Sie sieht in den Aquakulturen eine große Konkurrenz für die traditionelle Netzfischerei: "Das bricht den Berufsfischern das Genick.". Nach Auffassung von Thomas Lang, Angelsportverein Konstanz, sind auch Wassersportler und Angler betroffen durch die Felchenmast-Pläne. Für die Schifffahrt müssten Sperrzonen rund um die Netzgehege im See eingerichtet werden, so Lang.

Landwirtschaftsminister Hauk hat in der Vergangenheit wiederholt betont, Aquakulturen könnten möglicherweise das Kernproblem lösen helfen: Seit Jahren klagen die Bodenseefischer über rückläufige Fangerträge. Vor allem der Felchen wird immer rarer. Hauk sieht die Fischgehege im See als Option, die Existenz der Berufsfischer zu sichern. Die Fischereiforschungsstelle hat schon Voruntersuchungen für ein Fischmast-Pilotprojekt im Freiwasser angestellt. Der Leiter der Einrichtung, Alexander Brinker, zeigte sich im vergangenen Jahr gegenüber dem SÜDKURIER zuversichtlich. "Das rechnet sich ökonomisch und ökologisch", sagte er damals.

Unterdessen entzweit das Thema die Gruppe der Berufsfischer. Ein Dutzend Interessierte wollen sich in einer Fischzucht-Genossenschaft zusammenschließen, um das Projekt Aquakulturen anzugehen. Einer aus der Gruppe ist der Fischer Martin Meichle. Er gab diese Woche bei einem Treffen in Meersburg sein Amt als Vorsitzender der Badischen Berufsfischer freiwillig ab, um einem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen. Denn die Mehrzahl der Verbandsmitglieder lehnt Mastgehege für Felchen im Bodensee ab, so hieß es. Eine Gegnerin des Projekts führt nun das Kommando im Verband: Es ist die Fischerin Elke Dilger aus Meersburg.