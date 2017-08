Konstanz Gassenfreitag bereitet großen Kummer

Sollten sich in Zukunft Gäste und Wirte nicht an Regeln halten, wollen die Veranstalter eine Pause einlegen. Auch das Bürgeramt schlägt Alarm.

Wolfgang Starke ist im Moment ratlos. Seit 2008 richtet der Förderverein Niederburg Vital sechs Mal im Jahr den Gassenfreitag in der Niederburg aus. Ein Erfolgsmodell: Die Veranstaltung hat sich zum Publikumsmagnet gemausert, mehrere tausend Gäste zieht sie am ersten Freitag im Monat an. Der kommissarische Vorsitzende des Vereins stellt sich die Zukunftsfrage. Längst läuft nicht mehr alles rund. Am 4. August ist die nächste Auflage.

Wegen des Andrangs muss Niederburg Vital seit Juni eine neue Auflage des Bürgeramts erfüllen. Absperrungen sollen an den Zugängen die Einfahrt von Autos verhindern. Eine Maßnahme zur Sicherheit, ebenso Vorkehrungen, um im Ernstfall Rettungswege freizubekommen. Zudem engagiert der Förderverein seit Juli einen Sicherheitsdienst. Dessen Mitarbeiter sollen für die Einhaltung des Festendes sorgen. Obwohl bekannt sei, dass die Gassenfreitage zwischen Mai und Oktober um 22 Uhr enden, verweilen Besucher noch lange nach dieser Zeit in der Niederburg. Ein Grund hierfür sei, dass mancher Wirt weiter ausschenke, erklärt Starke. Damit meint er insbesondere jene, die keine Konzession für Bewirtung im Außenbereich haben. Oder sie kümmerten sich nicht darum, dass Gäste aus dem Innenraum keine Getränke in die Gassen mitnehmen. "Die meinen, da kann jeder alles", ärgert sich der Vorsitzende. Kosten für Absperrung und Sicherheitsleute legt der Verein auf 28 Händler und Gastronomen um, 175 Euro für jeden allein für dieses Jahr.

Starke weiß, dass Spielregeln eingehalten werden müssen. Er formuliert es deutlich: Sollte sich die Situation nicht bessern, "wollen wir eine Denkpause einlegen". Dann gäbe es zumindest vorerst keine Gassenfreitage mehr. Anwohner haben gegenüber dem SÜDKURIER und dem Bürgeramt nach der letzten Ausgabe am 7. Juli ihrem Ärger Luft gemacht. Sie haben sich über laute Musik, Zigarettenqualm und Vermüllung beschwert. Ein DJ habe mit Techno-Musik Anwohner der Gerichtsgasse vier Stunden lang beschallt, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage: "Wir stimmen uns derzeit verwaltungsintern ab und beabsichtigen, mit dem Veranstalter und den betroffenen Gastwirten einen Runden Tisch in der zweiten Augusthälfte durchzuführen." Einige Gastronomen hielten sich nicht an die Sondernutzungserlaubnis, erklärt das Bürgeramt. Die Ortspolizei hat "den Eindruck, dass sich der Gassenfreitag inzwischen vom ursprünglichen Ziel, die Niederburg durch proaktive, anwohnerkonforme Maßnahmen zu beleben, entfert hat hin zu einem Party-Event, das ein überregionales Publikum anzieht". Das Bürgeramt hat Interesse an einer Fortführung der Veranstaltung – aber mit Rücksicht auf Anwohner. Die, so heißt es weiter, bei einem Rechtsstreit mit einer Klage "gegen die Genehmigungen nicht aussichtlos" wären.