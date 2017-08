Konstanz Gassenfreitag: Stadt sieht Verbesserungsbedarf

Der Gassenfreitag in der Konstanzer Niederburg ist ein Publikumsmagnet. Das städtische Bürgeramt will jetzt im Dialog mit Anwohnern über Optimierungsmöglichkeiten reden. Die Organisatoren des Gassenfreitags betonen derweil, aus Gründen politischer Neutralität gebe es im Vorfeld der Bundestagswahl keine Genehmigung für Parteien, mit Infoständen zu werben.

Die Stadtverwaltung sieht die Entwicklung auf dem Gassenfreitag nach neuerlichen Beschwerden zunehmend mit Sorge. Hans-Rudi Fischer, der Leiter des Bürgeramts, bestätigte, dass es nach der jüngsten Auflage am vergangenen Freitag erneut Klagen über einen Discjockey gab, der vier Stunden lang das historische Quartier mit Techno-Musik beschallt haben soll. Zwar seien die Zeiten und Grenzwerte wohl eingehalten worden. Dennoch sehe das Bürgeramt Wege, das Ereignis am ersten Freitag des Monats für alle Beteiligten zu verbessern. "Wir wollen nicht verhindern, sondern optimieren", sagt Fischer mit Blick auf einen Runden Tisch mit Verwaltung, Anwohnern und Veranstaltern am 22. August. Er hoffe, dass dort konkrete Verbesserungen besprochen werden, die sich dann gleich am 1. September umsetzen ließen.

"Der Gassenfreitag ist ein bisschen Opfer seines Erfolgs geworden", sagt Hans-Rudi Fischer. Dass das Ereignis nicht nur für die Bürger attraktiv ist, sondern auch für alle, die etwas anzubieten haben, zeigte sich vergangene Woche deutlich: Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl wollten mehrere Wahlkreiskandidaten in der Niederburg für sich werben. Am Ende bekam keiner von ihnen eine Genehmigung. Den Stein ins Rollen brachte offenbar eine Anfrage der Partei Die Linke. Sie hatte beim Verein Niederburg Vital als Ausrichter des Gassenfreitags wegen eines Info-Standes angefragt und eine Absage bekommen.

Warum, das erklärt wenige Tage danach der kommissarische Vorsitzende von Niederburg Vital, Wolfgang Starke, so: Im Rahmen des Gassenfreitags sei ein Tischflohmarkt mit genehmigt worden. Deshalb dürfe der Verein Leuten, die zum Beispiel Bücher verkaufen wollen, einen Standplatz geben – nicht aber Politikern, die Broschüren verschenken möchten. Hans-Rudi Fischer bestätigt diese Rechtsauffassung. Das Konzept des Gassenfreitags sehe keine Infostände vor, sagt er. Und er gibt zu bedenken: Schon mit den genehmigten Flohmarkt-Tischen von 160 auf 70 Zentimetern Größe sei der Straßenraum sehr stark genutzt. Für weitere Stände sei also kein Platz.

Müssen die Politiker also auf eine der wenigen Möglichkeiten verzichten, wo sie im Wahlkampf auf einen hohen Anteil von Konstanzern mit Wohnsitz und Wahlberechtigung in der Stadt treffen können? Wolfgang Starke betont, der Gassenfreitag und sein Trägerverein sollten "weiterhin politisch neutral bleiben". Infostände von Parteien und Kandidaten könne es deshalb auch beim nächsten Gassenfreitag am 1. September nicht geben. Der Termin dürfte für viele Parteien attraktiv sein, denn es ist der letzte Gassenfreitag vor der drei Wochen später stattfindenden Wahl.

Dass die Parteien und Kandidaten im Wahlkampf einen Marktplatz brauchen, um Bürger von ihren Positionen zu überzeugen und auch mit jenen ins Gespräch zu kommen, die nicht gezielt eine Veranstaltung besuchen, das bestreitet auch Hans-Rudi Fischer nicht. Dennoch werde die Stadt auch für den nächsten Gassenfreitag keine Infostände auf dem Veranstaltungsgelände selbst genehmigen. Auf einer städtischen Fläche beim Münster gebe es Platz auch für mehrere Kandidaten, um Stehtische oder Sonnenschirme aufzustellen, sagt Fischer. "Wer sich hier am 1. September präsentieren will, kann ab sofort einen Antrag auf Sondernutzung stellen", so der Bürgeramts-Chef. Er gehe davon aus, dass die Stadt auch mehrere Anfragen gut bedienen kann.

Der Gassenfreitag

Was einst als kleines Fest in einem Quartier jenseits der großen Besucherströme begann, hat nach Einschätzung der Stadtverwaltung inzwischen überregionale Strahlkraft: Beim Gassenfreitag haben die Geschäfte abends lange offen, und die Gastronomen in der Niederburg bewirten viel mehr Gäste als sonst. Zuletzt kam es zu Differenzen über die Einhaltung der Regeln, insbesondere zu den Ruhezeiten und den auf die Straße gestellten Tischen. Reguläre Gassenfreitage sind 2017 noch am 1. September und am 6. Oktober.