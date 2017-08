Konstanz Gas strömt aus: Feuerwehrmann rettet Bewohner in Mainaustraße

Gas strömt aus: Feuerwehrmann rettet Bewohner in Mainaustraße

Welche Folgen im Keller gelagertes Campinggas haben kann, hat sich an der Konstanzer Mainaustraße gezeigt. Dorthin ist die Feuerwehr am späten Montagabend ausgerückt. Das Gas war ausgeströmt, Bewohner mussten ins Krankenhaus.

Durch das rasche Eingreifen eines Feuerwehrmanns ist an der Konstanzer Mainaustraße Schlimmeres verhindert worden. In einem Mehrfamilienhaus ist am späten Montagabend aus einer Kartusche Gas ausgeströmt. Das Gemisch aus Butan und Propan war im Keller gelagert. Zwei Bewohner erlitten Atembeschwerden und Übelkeit, sie mussten vorübergehend ins Krankenhaus.

Anwohner des Gebäudes war das Gas in die Nase gestiegen, woraufhin sie einen Nachbarn kontaktierten. Sie wussten, dass dieser bei der Feuerwehr aktiv ist. Er habe geistesgegenwärtig eingegriffen und alle Nachbarn aus dem Gebäude gebracht, erklärt Christopher Kutschker, Pressesprecher der Konstanzer Feuerwehr. Ein Funkenflug hätte das giftige Gas entzünden können. Anschließend habe er die Kameraden von der Wache alarmiert. Auch der Rettungsdienst ist an die Mainaustraße geeilt.

Ein Atemschutztrupp ging mit Messgeräten in das Haus, um die Ursache für den Gasgeruch zu erkunden. Im Keller stießen sie auf die defekte Campingkartusche. Kräfte des Löschzugs Allmannsdorf belüfteten die Räume, somit war für die Feuerwehr die Angelegenheit fast beendet. Mitarbeiter der Stadtwerke maßen in den Wohnungen, ob dort das Gemisch aus Butan und Propan noch vorhanden war. Sie konnten Entwarnung geben, die Bewohner kehrten in ihre Räume zurück. Der Rettungsdienst kümmerte sich um zwei Patienten, die das Gas inhaliert hatten. Eine Klinik hat sie zur Beobachtung aufgenommen.

Für viele Campingfreunde ist es selbstverständlich, Kartuschen im Keller zu lagern. Davor warnt Christopher Kutschker. An der Mainaustraße sei zwar eine nur kleine Kartusche mit 190 Gramm aufbewahrt gewesen. Weil das Gas aber unter Druck komprimiert ist, strömt ingesamt eine große Menge heraus. Diese birgt eine große Gefahr. Butan und Propan sind schwerer als Luft und sinken auf den Boden. Daher nimmt man es nicht sofort wahr. Beim Betätigen des Lichtschalters kann es allerdings zu einem Funken kommen, der das hochexplosive Gasgemisch entzündet. Zudem seien Butan und Propan sehr giftig, es bestehe Erstickungsgefahr. Kutschker rät: Niemals Gas im Haus oder im Keller lagern, sondern immer an gut belüfteten Orten.