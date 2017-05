Konstanz Gartenstraße bleibt offen für Schleichwegsucher

Der Technische Ausschuss lehnt einen Vorstoß der FGL ab, zum Schutz der Bewohner die Gartenstraße zur Anliegerstraße zu machen.

Die FGL-Fraktion ist im Technischen Ausschuss mit dem Vorstoß gescheitert, die Gartenstraße zur Anliegerstraße zu verwandeln. Sie wollte so Schleichwegefahrer abschrecken. Mit vier Ja-, acht Neinstimmen und einer Enthaltung wurde der Vorschlag abgelehnt.

Jürgen Ruff (SPD) hatte sich gegen eine Anlieger-Straße ausgesprochen, schlug aber eine Ampel an der Kreuzung zur Schottenstraße vor. Die von dort kommenden Radfahrer sollten Vorrang haben, nur Busse sollten sich den Weg freischalten können. Sabine Feist (CDU) forderte Barrieren gegen ungeduldige Fahrer, die vor dem Seniorenheim Margarete Blarer auf dem Gehsteig ausweichen, wenn ein entgegenkommender Bus die Fahrbahn verengt. Das Problem wurde kürzlich auch beim Gespräch der Bürger aus dem Paradies mit Oberbürgermeister Uli Burchardt angesprochen.

Verkehrsplaner Stephan Fischer sagte zu, zu prüfen, ob Verbesserungen an der Straßenführung möglich sind, eine Chance für eine Ampel sieht er aber nicht. Diese sei in einer Tempo-30-Zone gar nicht zulässig. In der Gottlieber Straße allerdings steht schon lange eine. Eine Ampel an der Schottenstraße war allerdings vor einiger Zeit schon wegen der Gefahr von Rückstaus bis auf die Laube im Technischen Ausschuss ablehnt worden. Diese würde mit einer Freischalt-Möglichkeit ausbleiben, glaubt Jürgen Ruff.

Das Schlupfloch Gartenstraße müsse verschlossen werden, sagte FGL-Stadträtin Gisela Kusche im Ausschuss. Eine nur für Anlieger ausgewiesene Gartenstraße würde beispielsweise nicht mehr im Routenangebot von Navigationsgeräten auftauchen. Die FGL werde aktiv, weil die Ampelregelung an der Kreuzung Europastraße/Gartenstraße die Abkürzungsfahrten durchs Paradies bremsen sollte, wirkungslos geblieben sei. Ein so großer Tross an Schleichwegefahrern, die sich durch ein so dicht bewohntes Quartier quetsche, sei nicht akzeptabel, der Weg führe schließlich an Seniorenheim und Schule vorbei, betonte Gisela Kusche.

Von Seiten der Stadtverwaltung dagegen hieß es, wirkungsvolle Kontrollen, ob ein Anliegerinteresse besteht, seien nicht möglich, dafür sei der Begriff zu weit gefasst. Schon wer angebe, er suche einen Parkplatz, habe ein berechtigtes Anliegen. Weiter sei zu befürchten, dass sich der Erschließungsverkehr in andere Straßen verlagere, etwa in die Schulthaiß-, Wallgut- oder Tägermoosstraße. Verkehrsplaner Stephan Fischer bekräftigte, der Anwohner und Fremdverkehr seien nicht trennbar.

FGL-Stadträtin Anne Mühlhäußer bemängelte, dass mit dem erst kürzlich erfolgten Umbau der Kreuzung an der Europastraße offenbar ohne Erfolg viel Geld verbuddelt wurde. Wolfgang Seez vom Tiefbauamt widersprach. Nun hätten immerhin die Fußgänger eine eigene Grünphase.