Konstanz Gartenbesitzer öffnen die Pforten zu ihren Paradiesen

Bei den Tagen der offenen Gärten am 28. Mai und 2. Juli teilen die Besitzer von liebevoll gepflegten Gärten ihr Idyll mit der Öffentlichkeit.

Wer den Garten von Kristine Bergmann betritt, findet sich in einem kleinen Paradies wieder: Ein Blumendach aus Glyzinien, mit Clematis geschmückte Halbbögen, weitere Blumen in allen Farben, ein Seerosenteich. Am Teich befindet sich eine kleine Bank: "Dort sitzen meine Enkelkinder gerne", erzählt Bergmann. Auch an anderen Stellen sind Sitzplätze, sodass Besucher die blühende Natur entspannt genießen können.

Die Bepflanzung am Gartenzaun weist Lücken auf, was Vorbeispazierenden einen tiefen Einblick gewährt. Diese Öffnung nach außen – das zentrale Thema der Tage der offenen Gärten – ist der 75-jährigen Rentnerin ein wichtiges Anliegen. So bereitet der Garten auch anderen eine Freude und es kann ein Dialog über Pflanzen entstehen. Wichtig ist ihr auch, dass ihr Garten eine Mischung aus Schönheit und Nutzen darstellt: Inmitten der Blumen wachsen unterschiedliche Gewürze, viele Beeren und ein paar Gemüsesorten. Diese verwendet Bergmann gerne zum Kochen: "Am besten schmeckt es eben doch aus dem eigenen Garten."

Auch in anderen Aspekten ist die Anlage abwechslungsreich und vielfältig: Sie ist eine Mischung aus Planung und wildem Wuchs. "Natürlich habe ich darauf geachtet, dass hier möglichst ganzjährig Blüten zu finden sind, doch jede Pflanze bekommt ihre Chance – ich sortiere nichts aus." Gerade diese Ungezwungenheit macht den Charme des Gartens aus. Und vielleicht fühlen sich Tiere auch deshalb so wohl hier: Wasserschildkröte Mathilda, die Herrin des Teichs, dreht gemeinsam mit Fischen gemütlich ihre Runden und seit einigen Jahren kommt jeden Frühjahrsmorgen ein Entenpaar zu Besuch.

Die Idylle, die das Entenpaar hier jeden Morgen genießt, können Konstanzer am 28. Mai und 2. Juli selbst erleben. An diesen beiden Sonntagen ist Kristine Bergmanns Garten, wie vier weitere Gärten, nachmittags für Besucher geöffnet. Seit 2005 sind die Tage der offenen Gärten ein jährliches Ereignis in Konstanz, das Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum überwindet. 2009 überschritt das Projekt eine weitere Grenze und etablierte sich auch in der Schweiz. Dieses Jahr liegt einer der fünf offenen Gärten in Tägerwilen.

Aktions-Mitbegründerin Maija Gempp erklärt, das Projekt sei von der englischen Gartenkultur inspiriert. "Die Idee ist, Gartenleidenschaft und Wissen miteinander zu teilen sowie Pflanzen und Erfahrungen zu Gartenliteratur auszutauschen.“ Die Aktion führt Menschen zusammen: Wer sonst alleine in seinem Garten arbeitet, kann nun mit Gleichgesinnten über seine Leidenschaft sprechen.

In diesen Gärten gibt es etwas zu sehen

28. Mai, 15 bis 19 Uhr, Konstanz: Brucknerstraße 8 – Ideenreicher Stauden- und Nutzgarten mit Teich, verschiedenen Sitzplätzen und interessanten Sichtachsen (von Kristine Bergmann). Sonnenrain 4 – Ganzjährig blühender Staudengarten mit südländischem Charakter (von Maija Gempp). Sonnentauweg 45 – Naturgarten mit heimischen Wildpflanzen und verschiedenen Biotopen. Brüelstraße 5 – Kleines Gartenidyll im Paradies mit Schwertlilien und Pfingstrosen (von Rolf Wieser).

Tägerwilen: Bächenwiese 1 – Fein abgestimmter Staudengarten, eingefasst von renaturiertem Bachlauf und Trockenmauer (von Kathrin Erkert).

2. Juli, 15 bis 19 Uhr, Konstanz: Brucknerstraße 8, Sonnenrain 4, Sonnentauweg 45 (siehe oben). Vis a vis Mühlenweg 9, "GemeinsamGarten", Integrationsprojekt für Flüchtlinge „Miteinander ackern – zusammen genießen“.

Tägerwilen: Bächenwiese 1 (siehe oben).

Informationen zur Aktion: www.offene-gaerten-konstanz.de