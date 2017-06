Täter bedient sich in der Konstanzer Fußgängerzone im Gefährt des Nachwuchses

Aus dem Kinderwagen einer 30-jährigen Frau hat laut Polizeimeldung ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, deren Geldbeutel mit 40 Franken, drei EC- und Kreditkarten sowie diversen Papieren in der Fußgängerzone im Bereich Marktstätte/Kanzleistraße entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei: 07531/995-0.