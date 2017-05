Konstanz Gäste sind voll des Lobes über das Wallhauser Bergfest

Zum Wallhauser Bergfest kommen auch spontane Besucher. Für andere ist es eine gute Gelegenheit sich ins Dorfleben einzufinden.

Das Bergfest lockte bei herrlichem Wetter viele Feierwillige auf den Wallhauser Fohrenbühl. "Wir führen unseren Vater zum Vatertag aus", erzählte Thomas Baumgartner. Zusammen mit Bruder Uwe und Vater Horst wollte er eigentlich auf den Mittelaltermarkt in Uhldingen. "In Kaltbrunn haben wir uns ganz spontan entschlossen, rechts abzubiegen und einen Abstecher aufs Bergfest zu machen", berichtete er. Gerne wären sie mit dem Motorrad gefahren. Aber sie hätten sich überlegt, dass das für ihren Vater, der früher selbst passionierter Motorradfahrer war, dann doch "zu heiß" sei. Daher seien sie mit dem Auto unterwegs. "Früher haben wir das Bergfest regelmäßig besucht", ergänzte er. Das sei jedoch schon 20 Jahre oder mehr her. "Früher sind wir alle dort gehockt. Eine wunderbare Aussicht, richtig schön", schwärmte Thomas Baumgartner.

Werner Ulrich aus der Nähe von Zürich ist ebenfalls begeistert. Vergangenes Jahr sei er zum ersten Mal dagewesen. Bei einer zweistündigen 14-Kilometer-Laufrunde sei er dort vorbeigekommen und so auf das Fest aufmerksam geworden. Sie seien dann gleich am Samstagabend und am Sonntag ins Zelt gegangen. Er treffe dort viele Menschen wieder, die er aus dem Ort kenne. Drei von vier Wochenenden verbringt Ulrich bei seiner in Wallhausen wohnenden Lebensgefährtin. "Wenn ich vom Büro hierher fahre, lege ich mit einem Klick einen inneren Schalter um und habe Ferien. Ich bin dann sämtlicher Sorgen enthoben. Ich gehe nicht in Urlaub, denn es ist genug für mich, hier zu sein", erzählte Ulrich.

Auch seine Freundin Rita Sarfert fühlt sich sehr wohl auf dem Bergfest. Es sei eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und heimisch zu werden, denn sie wohne erst seit rund zwei Jahren hier. Ursprünglich komme sie aus Berlin. "Hier komme ich schnell ins Gespräch. Ich will Teil der Gemeinschaft werden", sagte sie zufrieden und ergänzte: "Dorffeste sind wichtig für die Gemeinschaft. Ich finde das ziemlich spannend." Daher finde sie es schade, dass mittlerweile viele derartige Feste nicht mehr so gepflegt werden, denn sie seien für den Zusammenhalt wichtig. "Die Stadt unterstützt sie nicht", beschrieb Rita Sarfert ihren Eindruck. "Das wäre schade, wenn so eine Chance vertan wird", mahnte sie. Die Feste seien gut für den Gedankenaustausch mit anderen Menschen. "Man kann Probleme besprechen", erklärte Sarfert. So habe sie beispielsweise über eine angedachte Straßensperrung zwischen Dingelsdorf und Dettingen diskutieren können. "Ich finde es hier gemütlich und gemeinschaftlich", sagte sie über das Bergfest. "Die Musik passt schon, denn sie ist ein Grundcharakter. Es ist auch eine Würdigung für den Musikverein und betont dessen Daseinsberechtigung." Für die Jugend würde eine sinnvolle Freizeit geboten. "Da ziehe ich meinen Hut", lobte Rita Sarfert die Veranstalter.

Zufriedene Veranstalter

Bruno Okle, Vorsitzender des ausrichtenden Musikvereins Dettingen-Wallhausen, ist sehr zufrieden mit den drei Festtagen. Sie seien ruhig verlaufen, sagte er erfreut. "Das Sicherheitskonzept am Samstagabend hat gefruchtet", erläuterte Hans-Peter Kärcher, einer der Verantwortlichen. Nach Schließung des Zeltbetriebs seien die Besucher schnell nach Hause gegangen. Am Sonntagvormittag hatten bestimmt 200 Besucher am ökumenischen Gottesdienst teilgenommen, mindestens doppelt so viele wie die Jahre zuvor. "Eine phänomenale Kulisse, ein idealer Platz zum Feste feiern", schwärmte Pfarrer Armin Nagel. (nea)