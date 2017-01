Konstanz Fußgängerbrücke beim Lago gesperrt

Der erst vor 13 Jahren eröffnete Steg von Klein Vendig zum Konstanzer Einkaufszentrum Lago ist offenbar defekt. Die Feuerwehr musste am Sonntag eine Not-Reparatur vornehmen.

Keine Ein- und Ausfahrt ins und vom Lago-Parkhaus, Feuerwehreinsatz in der Hafenstraße: Die Fußgängerbrücke über die Bahngleise zwischen Klein Vendig und dem Lago ist offenbar so kaputt, dass sie am Freitagabend mitten in der Hauptverkehrszeit gespert werden musste. Das bestätigte am Sonntag die Konstanzer Feuerwehr. Was an der mit ihrer markant roten, geschwungen Konstruktion genau defekt ist, wollten die Einsatzkräfte nicht sagen. Am Montag wolle die Stadtverwaltung informieren, hieß es. Die Brücke ist mit der Eröffnung 2004 von den Lago-Investoren auf die Stadt übergegangen.Lago-Centermanager Peter Herrmann erklärte, dass die Brücke nicht zum Einkaufszentrum gehört. Zur Zeit der Sperrung hätten sich etliche Besucher im Lago befunden. Sie wurden per Durchsage informiert, dass sie vorübergehend nicht aus dem Parkhaus fahren können. Laut Herrmann kam es nicht zu größeren Störungen, zu Fuß konnten die Besucher die normalen Ein- und Ausgänge benutzen. Auch Herrmann kündigte eine Erklärung der Stadtverwaltung für Montag an.