Konstanz Funkwellen auf der Spur: Die Bundesnetzagentur wird 25 Jahre alt

Die Bundesnetzagentur feiert 25-jähriges Bestehen. Das Dienstleistungszentrum Prüf- und Messdienst befindet sich auf der Allmannshöhe im Konstanzer Nordosten. Das Beheben von Funkstörungen und die Instandhaltung des Telekommunikationsnetzes gehören zu den Aufgaben der Mitarbeiter der Behörde.

Piratensender waren in Zeiten der Internetlosigkeit eine große Sache. Junge Menschen, die keine Lust auf das sehr beschränkte Rundfunkprogramm hatten, machten ihre eigenen Sendungen, suchten sich eine freie Frequenz und sendeten ihr eigenes Programm. Auch im Raum Konstanz gab es einen solchen Piratensender – Radio Wellenbrecher. Das Problem: In den Achtzigerjahren waren Piratensender ein schwerer Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz und wurde verfolgt. Radio Wellenbrecher ging auf Sendung, war bald in aller Munde und damit auch im Visier der lokalen Behörde. Einsatzbesprechungen waren an der Tagesordnung, das Signal wurde "gepeilt" – wie die Lokalisierung im Funkerjargon genannt wird – und die Spur führte auf den Hohentwiel bei Singen. Ein junger Messbeamter namens Reinhard Basner folgt gemeinsam mit einem Kollegen dem Signal durchs Unterholz den Hohentwiel hinauf.

Die Allmannshöhe erhebt sich zwischen Fähre und Ortsteil Egg im Konstanzer Nordosten. Wer ihrer leichten Steigung in Richtung Friedhof folgt, sieht linker Hand einen mauerbewährten Gebäudekomplex, gekrönt von einem antennenbewährten Turm. Am Eingangstor prangt der schwarze Bundesadler auf gelbem Grund. Darunter der Schriftzug: Bundesnetzagentur. Was geschieht auf diesem Grundstück mit traumhafter Seeblicklage? In Zeiten von Datenkraken und NSA-Skandal betrachtet man so einen ummauerten und antennenbewährten Turm vor der eigenen Haustür mit eher gemischten Gefühlen. Hinter dem mysteriösen Gebäude verbirgt sich das Dienstleistungszentrum "Prüf- und Messdienst.

" Doch auch dieser sehr bürokratendeutsche Titel bringt wenig Licht ins Dunkel. Der Leiter des DLZ 8, wie es kurz genannt wird, ist jener junge Messbeamte, der einst Radio Wellenbrecher auf der Spur war. Und Reinhard Basner kann einen schnell beruhigen. Nachrichtendienstliche Aufgaben hat seine Behörde quasi nicht. Schließlich kommunizieren im Digitalzeitalter die wenigsten Kriminellen über Funktelefone.

Basner, mit kurzärmeligem Karohemd und Schnauzbart auch mehr Beamter als Geheimagent, erklärt: "Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur leistet mit der Funkstörungsbearbeitung einen aktiven Beitrag für den Verbraucher, die Frequenznutzer, die Netzbetreiber und Sicherheitsbehörden, um Beeinträchtigungen bei Frequenznutzungen aufzuklären und zu beseitigen." Reinhard Basner und seine Kollegen sorgen also dafür, dass Anrufe, mobiles Internet, Funk und alles andere, was mit unsichtbaren Wellen unser Land am Laufen hält, möglichst reibungslos funktioniert. Hat ein Konstanzer beispielsweise ein Problem mit seiner Internetverbindung, dann wendet er oder sie sich zuerst an seinen Netzanbieter. Kann dieser das Problem nicht beheben, dann kommt der Prüf- und Messdienst ins Spiel.

Basner, der Nachrichtentechnik studiert hat und seit 1982 Teil der Vorgängerbehörde ist, hat schon so manche technische Veränderung erlebt: "Früher, als wir noch keine schnellen Datenleitungen hatten, musste der Techniker zu Fuß zur Kurzwellenpeilantenne laufen, dort die Peilungen ausführen und wieder zum Hauptgebäude laufen – auch mal bei Eis und Schnee – und die Messergebnisse dann per Peilkommandoleitung an der Auftraggeber übermitteln. Heute können wir das alles bequem direkt am klimatisierten Messplatz mit Hilfe der modernen computergesteuerten Messeinrichtungen ausführen."

Warum aber hat die Bundesnetzagentur einen Standort am südlichsten Zipfel Deutschlands? Als Teil der Außenstelle Karlsruhe ist er einer von vier Standorten im Land, jeweils einer in Nord-, Ost-, West- und eben Süddeutschland, der Störungen im Funknetz genau peilen kann. Außerdem gibt es auf der Allmannshöhe einen 24-Stunden-Schichtdienst an jedem Tag im ganzen Jahr, der Notfälle jederzeit aufspüren und Gegenmaßnahmen einleiten kann. Unterhalb des weithin sichtbaren Turms sitzt der Ingenieur für Nachrichtentechnik, Walter Domni im Messraum vor mehreren Bildschirmen. Er ist 65 Jahre alt und steht, wie viele seiner Kollegen, kurz vor dem Ruhestand.

Der Prüf- und Messdienst braucht Nachwuchs, der die gleiche Begeisterung für die Funktechnik mitbringt wie Domni, wenn er von seinem Beruf erzählt: "Früher waren wir von Konstanz aus in mobilen Einsätzen in ganz Baden-Württemberg, oft mehrtägig, unterwegs, haben Störungsbearbeitung durchgeführt und Störungsursachen ermittelt." Durch die technischen Entwicklungen hat sich in Domnis Zeit bei der Bundesnetzagentur die tägliche Arbeit in den Messraum verlagert. Auf einer Deutschlandkarte demonstriert er, wie Funksignale per Mausklick im ganzen Land präzise gepeilt werden können. "Lange Zeit haben wir die Peilwerte unser Peiler noch per Hand auf einer Karte ausgelegt und ausgewertet."

Wie endete die Schnitzeljagd auf Radio Wellenbrecher denn nun damals? "Das war eine abenteuerliche Geschichte", sagt Reinhard Basner und lacht, "Am steilen Abhang, mitten im Gebüsch haben wir die gesuchte Antenne und in einem Rucksack den Sender gefunden." Von den Verantwortlichen fehlte jede Spur. Heute sendet Radio Wellenbrecher wieder. Ganz legal, im Internet.

Die Bundesnetzagentur

Die Bundesbehörde feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Am 1. Juli 1992 wurde sie zunächst als Bundesamt für Post- und Telekommunikation ins Leben gerufen. Nach sieben Jahren wurde sie umbenannt in Regulierungsbehörde für Kommunikation und Post. Damit gehörte die Behörde zum Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. In dieser Zeit sorgte sie für den möglichst reibungslosen Ablauf von Telekommunikation und Postwesen. Im Jahr 2005 kam dann die bis dato letzte Neu-Taufe zur so genannten Bundesnetzagentur. Im selben Jahr übernahm die Agentur weitere Aufgaben im Energiesektor und ein Jahr später im Bereich Bahnverkehr. Insgesamt kümmert sich die Behörde also um fairen Wettbewerb, Infrastruktur und einen Netzzugang für alle Bundesbürger in all diesen Bereichen. Die Bundesnetzagentur arbeitet mit internationalen und europäischen Organisationen zusammen, da sich ihre Aufgabengebiete nur selten an Landesgrenzen halten. Das Konstanzer Dienstleistungszentrum ist mit 52 Angestellten als Prüf- und Messdienst für die Verwaltung und Instandhaltung des Funknetzwerkes zuständig.