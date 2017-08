vor 46 Minuten sk Konstanz Fürstenbergstraße: Mann greift in die Kasse eines Discounters

In der Fürstenbergstraße hat ein Mann am Freitag gegen 20 Uhr in die geöffnete Kasse eines Supermarkts in der Fürstenbergstraße gegriffen. Die Polizei sucht nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann.