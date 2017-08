Konstanz Fürstenbergstraße: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Einem Einbruchsversuch standgehalten hat die Eingangstür einer Gaststätte in der Fürstenbergstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein zunächst unbekannter Täter auf Höhe des Siebenbürgener Weg am Sonntag zwischen 1 und 8.30 Uhr versucht, diese mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Weil ihm dies nicht gelungen sei, entstand ausschließlich ein Schaden an der Tür und am Türrahmen in vorerst unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.