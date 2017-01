Konstanz Fürstenbergler Narren sind im Fernsehfieber

„Rund um die Glotze“ heißt das Fasnachts-Motto bei dem Narrenverein. Als Gast wirkt Louis Romita von den Hofpetern mit.

Seit Oktober probt der Narrenverein der Fürstenbergler bereits für das Programm bei den Narrenkonzerten, die Balletts haben sogar schon im September begonnen. Karin-Wiehler-Cekan und Joachim Heinzel haben mit ihrer Truppe wiederum ein kurzweiliges Programm zusammengestellt, welches die Lachmuskulatur wie gewohnt beanspruchen soll, versprechen die Fürstenbergler in einer Pressemitteilung, ohne aber bereits zu viel verraten zu wollen. Die Narrenkonzerte finden im Gasthaus Linde in Wollmatingen statt und zwar am 4., 10., 11., 15., 17. und 18. Februar um 20 Uhr. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr.

Wie gewohnt wird Präsident Marco I. das Programm eröffnen; neu ist die musikalische Begleitung durch das Duo Constancia. Getreu dem Motto „Alles rund um die Glotze“ werden Comedy, Werbung, Tanz, Nachrichten, Musik, Satire, Wetter, Quiz und Serien das bunte Programm bestimmen. Christopher Engler wagt sich erstmals mit einer Einzelnummer auf die Bühne. Wieder dabei sind das Kinderballett, die Nachwuchstanzgruppe und auch die wilden Weiber, die durch eine fantasievolle Choreografie, Exaktheit und Witz bestechen wollen, sowohl in der Tanzdarbietung als auch in einem Sketch. Das rassige Männerballett darf bei den Narrenkonzerten ebenso wenig fehlen wie das streiterprobte Traumpaar Sepp und Theres, die unvergleichliche Regina Werner, Gerd Heinrich – der Mann für alle Fälle – oder Roland, der beliebte „Fürstenbergler Schwabe“. Wegen der Programmabsage der Hofpeter gewähren die Fürstenbergler dem Obernarren Louis Romita einen Gastauftritt in ihrer Show. Durch den Fernsehabend führt Marco Köberle mit seiner spontanen und witzigen Art.

Zum Schluss verraten die Fürstenbergler noch einen Tipp der beiden Regisseure: Einschalten lohne sich, es werde ein abwechslungsreicher lustiger Abend.

können bei Dieter Weirather täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter Telefon (0177)9 76 36 19 bestellt werden, per E-Mail unter karten@fuerstenbergler.de oder unter www.fuerstenbergler.de