Sie stammt ursprünglich aus Meißen in Sachsen. Über Umwege kam Christine Schäfer an den Bodensee. Heute wohnt sie in Konstanz. Das Malen liegt bei ihr in der Familie. Dabei spiegeln die Werke ihre Gefühlswelt wieder.

Es ist das Jahr 1989. Ein kleines Mädchen sitzt an einem Tisch in einem Kindergarten in der sächsischen Stadt Meißen in der DDR. Wie viele andere Kinder in ihrem Alter malt sie auf einem Blatt Papier. Um das Blatt herum liegen zahlreiche Buntstifte. Das Mädchen heißt Christine Schäfer. Sie ist heute 36 Jahre alt und wohnt in Konstanz. In ihrer Wohnung hat sie heute einen extra Raum für ihre Bilder: Einige sind mit Bleistift, andere mit Ölkreide gezeichnet.

"Wenn ich gemalt habe, fühlte ich mich immer schon frei", sagt Christine Schäfer. Das sei im Kindergarten schon so gewesen: "Malen wurde in der DDR nicht beschränkt." Sie empfindet in dieser Zeit andere Freizeitbeschäftigungen der Kinder als "organisiertes Spielen", wie sie sagt: "Alles war durchstrukturiert." Warum kam kein Erzieher auf sie zu? "Ich habe beim Malen ruhig da gesessen. Das Zeichnen musste mir keiner erklären." Kunstfertigkeit liegt bei ihr in der Familie: Schon ihre Mutter war Porzellan-, ihre Oma Rosenmalerin in der Meißener Manufaktur. 1989 beantragen die Eltern von Christine Schäfer ihre Ausreise: Im Dezember überquert die Familie die deutsch-deutsche Grenze, zu sechst. In dem Auto sitzen neben ihrem Vater, einem Arbeitskollegen, noch ihre Mutter und ihre zwei Schwestern. "Dieses Erlebnis habe ich in einem Bild festgehalten", sagt sie und holt eine Bleistiftzeichnung hervor: Darauf sitzen fünf Personen in einem Wagen auf der Hinterbank und lächeln aus dem schmalen Autofenster heraus den Betrachter an. Über Umwege gelangt die Familie vom Aufnahmelager in Gießen nach Markdorf. Später zieht ihre Familie innerhalb von Markdorf in einen Vorort. "Unser neues Zuhause lag total isoliert." Ihre einzigen Freunde sind ihre beiden Schwestern. Zu dieser Zeit malt Christine Schäfer wieder mehr: Sie habe gelesen, dass Kinder bei Langeweile kreativ werden.

Das ändert sich erst, als sie auf ein weiterführendes Gymnasium geht und bei der dortigen Schülerzeitung arbeitet: "Da habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Von da an war ich immer mit ihm und seinen Freunden unterwegs." Das Malen rückt nach und nach in den Hintergrund. Mit 18 Jahren wird sie schwanger und verlässt das Gymnasium in der zwölften Klasse. Ihr Sohn kommt 2000 zur Welt, ein Jahr später ihre Tochter. Christine Schäfer holt ihr Abitur an einem Abendgymnasium in Stuttgart nach. Danach kehrt sie mit ihrer Familie zurück an den Bodensee: nach Litzelstetten. "Ich habe danach gedacht: Bevor ich nur Hausfrau bin, geh ich mal studieren." Ihre Studienfächer: Geschichte und Deutsche Literatur. Die Kunst hat sie während dessen immer im Hinterkopf. 2013 beendet sie ihr Studium und arbeitet danach zwei Jahre in der Uni-Bibliothek.

"2016 ist es quasi aus mir heraus gebrochen. Ab da habe ich jedes Mal, wenn mich etwas bewegt hat, zum Stift gegriffen." Ihre Bilder sind sehr bunt: Die Motive seien teils aus ihrer Vorstellung, teils aus Vorlagen. Dabei sei ihr wichtig: "Ich zeichne meine Bilder mit der Hand selbst." Sie benutzt nicht nur einen Bleistift, sondern bearbeitet manche Werke auch am Computer. In diesem Moment nimmt Christine Schäfer eine Zeichnung auf Leinwand zur Hand: "Hier wollte ich die Haptik verbessern. Deshalb habe ich unter anderem mit Strukturgel gearbeitet." Ein Bild sei nie ganz fertig. Warum hat sie die ganzen Jahre über nichts gezeichnet? "Dafür musste die Zeit erst wieder reif werden. Ich habe erkannt: Wenn etwas für mich schwierig wird, kann ich es durch das Malen verarbeiten."

Kunstausstellung

Die Malereien sind vom 29. Oktober bis zum 8. Dezember im AllerArt Kunst und Werk in Heiligenberg in der Nähe von Überlingen zu sehen. Die Vernissage ist am 5. November, um 11 Uhr. Christine Schäfer besitzt auch eine eigene Internetseite: www.creatiefsign.com. Auf der Seite können Besucher mehr über die Künstlerin erfahren. Ebenso ist ein großer Teil ihrer bisherigen Werke einsehbar. (set)