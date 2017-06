Konstanz Für die Konstanzerin Antonia Beermann ist Theater eine Berufung

Die 32-Jährige ist Dramaturgin aus Leidenschaft. Sie versucht die Welt und die Region zu verbinden

Antonia Beermann ist fasziniert von Menschen und von dem, was Menschen denken, was sie beschäftigt, wie sie handeln und warum sie so handeln. Die 32-Jährige ist Dramaturgin am Stadttheater. Sie geht tagtäglich auf soziologische Recherche – sowohl in der großen, weiten Welt der Theater- und Literaturlandschaft als auch im engsten Umfeld. Sie bezeichnet ihren Beruf, der für sie ganz offenbar eine Berufung ist, als "super abwechslungsreich. Es ist toll, wenn ich mich in meine Kammer einschließe und lese". Dann sucht sie den Zeitgeist, versucht ihn in einen Kontext zu bringen mit der Örtlichkeit. Ihre Ideen präsentiert sie Oberspielleiterin Johanna Wehner und Intendant Christoph Nix. Mit dem Team der Dramaturgie um Laura Ellersdorfer wird so der Spielplan zusammengestellt.

So entstand beispielsweise die Reifenprüfung. Antonia Beermann sieht den Bodensee als verbindendes und gleichzeitig trennendes Element. Friedrichshafen sei beispielsweise so nah, aber doch so fern. Die Dramaturgin erinnerte sich an ein Projekt in München, bei dem sie mit einem Kollegen ein Monat lang in den Grenzen der Großstadt mit einem Auto unterwegs war – ohne Schlafplatz, ohne sanitäre Anlagen. Für die Reifenprüfung schickte sie Jonas Pätzold und Philip Heimke in einem quietschgelben Panda samt Campinganhänger, mit Texten von Shakespeare bis Heiner Müller im Gepäck, auf eine Expedition rund um den Bodensee. Auf provisorischen Bühnen, ob Campingplatz, Wochenmarkt oder Hafenmole, spielen die beiden Schauspieler spontan Stücke. Bis Ende Juli ist das Duo noch unterwegs. "Es ist fantastisch, dass wir hier beim Theater Konstanz die Möglichkeit haben, solche Dinge zu verwirklichen", sagt die 32-Jährige.

"Christoph Nix gibt uns da viel Freiraum zur Entfaltung. Er vertraut uns." Und trotzdem wird sie Konstanz zur neuen Spielzeit nach drei Jahren verlassen. "Als Dramaturgin führt man ein Nomadenleben", sagt sie lächelnd. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten möchte sie in den kommenden Jahren ein paar Projekte im Ausland angehen. Man spürt schnell: Antonia Beermann hält es nicht lange aus in einer Stadt, so sehr es ihr auch hier gefallen mag.

Bei einem Aufenthalt in Australien nach dem Abitur spürte sie die Sehnsucht Theater in ihrem Innersten. Cate Blanchet war zu der Zeit am Melbourne Theatre engagiert. "Da wusste ist, dass ich am Theater arbeiten möchte", sagt Antonia Beermann. "Ich verstehe Theater als einen Ort des Austausches, der Kommunikation." Hier entstehen für sie poetische Erlebnisräume, interkulturelle Gesellschaften. "Hier kann ich mir selbst beim Tun zusehen." Sie schätzt an Konstanz den direkten Kontakt zum Publikum, das sie als "sehr lebendig" bezeichnet: "Die Menschen brennen für Theater. Das ist nicht überall so." Ihren Umzug von München an den Bodensee bezeichnet die junge Frau als eine Offenbarung. "Hier herrscht Weltoffenheit, die Menschen identifizieren sich mit dem Theater. Das ist nicht überall so".

Bevor sie weiterzieht, wartet eine Dienstreise nach Burundi. Das Theater Konstanz hat sei einigen Jahren eine Verbindung in die dortige Szene. Ein Trip in das Land stellt eine Gefahr dar. Fünf Konstanzer besorgten sich über fünf Ecken ein Visum und machen sich Ende der Woche auf den Weg in das kleinste afrikanische Land zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda. Derzeitig befindet sich Burundi in einer bürgerkriegsähnlichen Situation, das Auswärtige Amt hat die Krisenstufe 2B vergeben und eine Reisewarnung ausgesprochen. Mit der Kraft des Theaters versuchen die Konstanzer, ein klein wenig Hoffnung in das Land zu transportieren.

Zur Person

Antonia Beermann studierte Schauspieldramaturgie in München und Stockholm. Seit 2012 ist sie als freischaffende Dramaturgin und Regisseurin tätig, arbeitete mit den Regisseuren Verena Stoiber, Tobias Bühlmann und Moritz Schönecker und war im Rahmen des Spielart-Festivals und des Ingmar-Bergman-International-Theatre-Festivals in Stockholm tätig.



2015 kam sie ans Stadtheater Konstanz. Seit 2008 ist sie Mitglied der freien Theatergruppe O-Team. Sie betreute dramaturgisch das Projekt Blaupause im ehemaligen Redaktionsgebäude der Süddeutschen Zeitung. Ihr Rechercheprojekt Die Brunft wurde zu Festivals in Wien, Slubice und Johannesburg eingeladen. (sk)