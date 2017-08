Konstanz Für alle Fälle gibt es ein Zelt beim Staader Hafenfest

Das Staader Hafenfest beginnt am Donnerstag, zum ersten Mal mit einem Festzelt auf dem William-Graf-Platz. Die Veranstalter wünschen sich endlich einmal Wetterglück – die vergangenen drei Jahre hat es geregnet.

Wetterpech hatten die Veranstalter der Konstanzer Sommernächte. Aber auch Heinz-Josef Diestel vom Staader Fährhaus und Quaker-Wirt Rainer Schmiederer, Veranstalter des Staader Hafenfestes auf dem William-Graf-Platz, waren bislang nicht mit Wetterglück gesegnet. Im Gegenteil: "In den vergangenen drei Jahren hatten wir Regen. Und das Wetter in diesem Jahr ist unstabil wie selten und schwer einzuschätzen", stellt Diesel fest. Doch die beiden lamentieren nicht, sondern lassen Taten folgen. "Immerhin gibt es ja kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können. Dieses Mal stellen wir ein Festzelt auf die Wiese", so Diestel. Riesig sei es nicht, biete aber Platz für etwa 50 Tischgarnituren, erläutert Schmiederer.

Ohne den Musikverein Allmannsdorf, der von Anbeginn beim Hafenfest tatkräftig mit von der Partie ist, könnten sie den viertägigen Veranstaltungsreigen nicht stemmen, sagen Heinz-Josef Diestel und Rainer Schmiederer offen. Die Orchestermitglieder betreiben nicht nur einen eigenen Stand und gestalten das musikalische Programm mit, sondern helfen beim Auf- und Abbau und überall dort, wo Hilfe benötigt wird. "Wir sind ein kleines Fest und da ist alles, was wir machen, eine Kostenfrage", sagt Diestel und ist froh darüber, dass so viele mit anpacken und damit Geld sparen. Immerhin bleiben ihnen die Zufahrtssperren erspart. "Wir haben diesbezüglich keine Auflagen der Stadt", sagt Diestel. Er wüsste auch gar nicht, wie das funktionieren sollte, denn die Busse müssten die Schiffstraße passieren können. "Unser Platz ist ohnehin abgeschlossen. Wir haben einen Betonwall auf der kompletten Anlage", stellt Rainer Schmiederer fest und deutet auf die massive Einfassung der Wiese. Natürlich müsse man überlegen, welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, aber "man kann sich nicht vor allem schützen", sagt Rainer Schmiederer.

"Wir machen ein schönes Fest und hoffen, dass die positive Energie auf alle anderen übergeht", meint Diestel. Schließlich sollen wie immer alle Generationen entspannte Stunden direkt am See bei Musik, Speisen und Getränken genießen können. Das Speisenangebot sei wieder abwechslungsreich, aber vor allem vorzugsweise aus der Region. Diestel als Vorsitzender des Vereins "Gutes vom See" bricht immer eine Lanze für die Qualitätsprodukte aus der Region, ganz nach dem Prinzip der kurzen Wege. "Dahinter stehe ich zu 150 Prozent", konstatiert er und gibt ein Beispiel: "Ich kaufe doch keine Karotten aus Peru, wenn wir sie hier vor der Haustüre haben."

Außerdem will er die Erzeuger unterstützen, schließlich haben gerade sie Einbußen aufgrund der diesjährigen Wetterkapriolen. "Angefangen von Frost über Trockenheit bis hin zu Hagelschaden. Da haben manche 30 bis 40 Prozent weniger Ernte, dafür aber die gleichen Ausgaben wie sonst. Ich finde es wichtig, dass wir unseren Teil zu deren Existenzsicherung beitragen", sagt Heinz-Josef Diestel.

Das Programm

Das 8. Staader Hafenfest findet von Donnerstag, 17. August, bis einschließlich Sonntag, 20. August, auf dem William-Graf-Platz in Konstanz-Staad statt. Das Programm an den vier Festtagen: