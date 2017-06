Konstanz Führungstrio der Petrus- und Paulusgemeinde geht an die Arbeit

Zwei Pfarrerinnen und eine Diakonin bilden das jetzt wieder komplette Führungstrio der größten evangelischen Gemeinde von Konstanz. Bei der Umsetzung ihrer vielen Ideen spielt Musik eine große Rolle.

In die evangelische Petrus- und Paulusgemeinde in Konstanz kommt Bewegung. Das nun wieder vollständige Führungstrio mit den Pfarrerinnen Christine Holtzhausen und Barbara Kündiger sowie Diakonin Beate Granzin stellen die Pläne für ihre künftige Arbeit vor. Sie wollen unter anderem die Kinder- und Jugendarbeit ausbauen, die Altenheim-Seelsorge wieder beleben und mit neuen Angeboten die Bedeutung der Taufe verdeutlichen.

"Wir sind wieder komplett als Team, wir können wieder in die Zukunft planen und nicht mehr nur das Nötigste abdecken", sagt Holtzhausen. Für sie endeten im März, als Kollegin Kündiger ihre Stelle in Konstanz antrat, Zeiten mit Doppel- und Dreifachbelastungen. Denn Holtzhausen hatte 1,5 Jahre lang die größte evangelische Gemeinde am Bodensee mit 6300 Mitgliedern allein führen müssen, unterstützt von der Diakonin Beate Granzin. Zusätzlich hatte Holtzhausen noch den Unterricht der Konfirmanden aus Allensbach übernommen, wo die Pfarrstelle eine zeitlang ebenfalls vakant war. Jetzt freut sie sich, dass das Team Luft hat für Ideen abseits der Routine.

Eines der zentralen Themen solle die Erinnerung an die Taufe und deren Bedeutung sein, sagen die beiden Pfarrerinnen. So seien etwa Erinnerungs-Gottesdienste mit den Tauffamilien der letzten Jahre geplant, aber auch Grußkarten zum Tauftag. Es gehe auch darum, das Sprechen über den Glauben anzuregen. "Viele wissen heute nicht mehr, was sie über den eigenen Glauben sagen können. Es macht die Menschen verlegen, über Gott zu sprechen", sagt Pfarrerin Kündiger.

Eine der neuen Anlaufstellen für die Arbeit mit Kindern soll der im Herbst öffnende neue Kindergarten im Kuhmoosweg sein. Unter anderem seien dort Informationsabende für Eltern geplant, etwa zum Thema "Wie bete ich mit meinem Kind". Zur Arbeit der Pfarrerinnen gehört es auch, die Erzieher und Kindergartenleiter in der Gemeinde theologisch zu begleiten. Dabei stehen Themen an wie das kindgerechte Vermitteln des Karfreitags, an dem an die Kreuzigung von Christus gedacht wird. In der Kinder- und Jugendarbeit werde ökumenisch gedacht und gearbeitet, betonen die Pfarrerinnen, die konfessionell kooperative Unterrichtsformen kennen. Dabei vermittelt ein evangelischer Lehrer auch katholische Inhalte und umgekehrt. Es gehe dabei eher darum, Gemeinsamkeiten herauszustreichen als die Unterschiede zu vertiefen. Bei vielen Themen spiele es überhaupt keine Rolle, ob einer evangelisch oder katholisch sei, sagen die Pfarrerinnen. Wie befruchtend es sein kann, sich mit den Traditionen der katholischen Glaubensbrüder auseinanderzusetzen, hat Holtzhausen erlebt, als sie sich dem Thema Schutzmantel-Madonnen widmete. Das Bild einer solchen Madonna setze sie inzwischen gern in der konfessionellen Arbeit mit Kindern ein.

Der ökumenische Gedanke in den Kindergärten der Gemeinde geht so weit, dass Holtzhausen sagt, es seien in Absprache mit den Pfarrern und dem Ältestenkreis auch katholische Erzieher und Leiter denkbar, wenn sie ins Team passten. Auch in den Altenheimen arbeiteten sie eng und ökumenisch mit dem katholischen Klinikseelsorger Andreas Kluger zusammen. Die ökumenischen Gottesdienste stießen bei den älteren Menschen auf enorme Akzeptanz, sagt Pfarrerin Kündiger.

Die Pfarrerinnen und die Diakonin wollen gemeinsam für die gesamte Gemeinde da sein. Es werde keine geografische Aufteilung geben, jeder werde aber eigene Schwerpunkte pflegen. Holtzhausen werde sich weiter um Gottesdienste mit besonderer Gestaltung kümmern, etwa um die Tauffeste am Seeufer oder die Tiersegnungen. Kündiger will sich dem Pilgern widmen und mit theologischer Begleitung eine Mehrtageswanderung im August anbieten. Diakonin Beate Granzin will mit Konfirmanden alten Liedern einen neuen Geist einhauchen. Die Frau, die ausgezeichnet Gitarre spielt, hat ein Händchen dafür, Lieder modern zu variieren, in eines von Luther etwa Rap-Takte zu mixen, und so das Interesse bei den jungen Menschen zu wecken. Die Lieder des Reformators waren zu seiner Zeit Gassenhauer, sagt Kündiger. Luther habe sie mit religiösen Texten unterlegt. Heute genüge es oft, den Rhythmus etwas anzuziehen, und schon bekomme das Lied einen modernen Charakter, der auch junge Menschen anspreche. Granzin geht auch auf moderne Lieder ein, die Religiöses zum Thema haben, etwa die Zehn Gebote, wie sie die Deutschrocker von den Toten Hosen interpretieren.

Die größte Gemeinde

Die Petrus- und Paulusgemeinde hat 6300 Mitglieder. Sie ist die größte evangelische Gemeinde in der Stadt. Sie hatte in den vergangenen Jahren unter Wechseln und Weggängen von Pfarrern sowie Wartezeiten bis zur Wiederbesetzung der Stellen gelitten. Pfarrerin Christine Holtzhausen war es in den letzten Jahren gelungen, das Gemeindezentrum an der Wollmatinger Straße neu zu beleben. Es wird jetzt von mehreren Gruppen vielfältig genutzt, unter anderem für die Arbeit mit Flüchtlingen und durch die Arbeiterwohlfahrt, die dort ein Sprechzimmer hat. Holtzhausen ist seit März 2014 Pfarrerin in der Gemeinde. (rin)