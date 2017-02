Konstanz Führungskräfte gesucht: Wie Mitarbeiter fit für höhere Aufgaben werden

Die Suche nach Führungskräften stellt auch Stadtverwaltungen vor Herausforderungen. Ein Programm zur Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter wertet das Rathaus als Erfolg.

Roland Bunten hat längst den Bürostuhl im Hauptamt gegen den Ruhestand eingetauscht, Axel Mothes hat im vergangenen Jahr die letzten Bauanträge bewertet, und in den nächsten Jahren werden weitere Amtsleiter und Führungskräfte die Segel streichen. Bei der Suche nach Nachfolgern setzt das Rathaus verstärkt auf eigene Leute. Ein im Jahr 2013 begonnenes Projekt will es weiterführen.

Ein Unternehmen, wie es die Konstanzer Stadtverwaltung im Grunde genommen auch ist, kann Führungsstellen öffentlich ausschreiben. Hat sie Glück, erhält sie Bewerbungen. Weil das aber immer weniger der Fall war, oder Bewerber zu schlecht qualifiziert für einen Job waren, hat sich die Stadtverwaltung etwas einfallen lassen. Das Engagement von Headhuntern, die nach geeigeneten Führungskräften suchen, bringt die Arbeitgeber nicht immer weiter – zumal dieses Verfahren für den Auftraggeber teuer ist. Deshalb kam aus dem Personalamt das Konzept der Führungskräfteförderung; ein Blick nach innen anstatt nach außen, auf das eigene Personal mit Fachkenntnis anstatt auf mögliche Kandidaten von außerhalb.

Die Mitarbeiter im Rathaus nutzen das Programm rege, wie aus der Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 7. Februar, hervorgeht (16 Uhr, Ratssaal). Das Personalamt will den Gemeindräten Bericht über das Projekt erstatten, auf dessen erfolgreiche Probephase eine Fortführung folgte. Für das erste Programm haben 30 Rathausmitarbeiter ihr Interesse angekündigt, doch nur 15 können an dieser zweijährigen Weiterbildung teilnehmen. Bei ihnen handelt es sich um Personal, das in Seminaren fit für künftige Führungsaufgaben gemacht wird.

Am zweiten Programm können Mitarbeiter mit Führungserfahrung diese intensivieren, um mehr Verantwortung übernehmen zu können. 13 Kollegen nahmen am ersten Kurs teil. Eine neue Runde soll im Jahr 2018 starten. In einer dritten Stufe erhalten Führungskräfte der höchsten Ebene die Möglichkeit, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.

Das Projekt stand auf dem Prüfstand und wird es wieder sein. Nicht alles ist rund gelaufen, reflektiert das Personalamt. So habe bei manchen Führungskräften Verständnis dafür gefehlt, dass der Mitarbeiter zur Teilnahme am Programm wiederholt fehlte. An manchen Punkten hat das Personalamt nachjustiert – und weitere Instrumente zur Qualifizierung des Personals entwickelt. Es gebe immer noch zu viele Führungskräfte, die bislang noch keine entsprechende Qualifizierung erhalten hätten, erklärt das Personalamt. Sie erhalten entsprechende Kurse, ebenso Führungskräfte, die ihre Fertigkeiten vertiefen wollen.