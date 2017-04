Konstanz hat im Wettbewerb "Digitale Stadt" des Digitalverbands Bitkom und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds das Nachsehen. Die Stadt ist nicht in die Enrunde eingezogen.

Darmstadt, Heidelberg, Kaiserslautern, Paderborn und Wolfsburg stehen in der Endrunde des Wettbewerbs "Digitale Stadt" des Digitalverbands Bitkom und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Konstanz ist damit nicht mehr im Rennen um den zweistelligen Millionenbetrag, mit dem die Projektpartner aus der Digitalwirtschaft die Gewinnerstadt mit neuesten digitalen Infrastrukturen und Lösungen ausstatten, um damit beispielsweise Verkehrsprobleme praktisch und digital anzugehen.

"Es war ein harter Wettbewerb mit vielen guten und spannenden Konzepten sowie sehr starken Mitbewerbern. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir allein schon durch die Teilnahme am Wettbewerb gewinnen", erklärte Oberbügermeister Uli Burchardt gestern Abend. "Er ermöglichte neue Verbindungen und Synergien und gab unseren Bemühungen für die Digitalisierung einen starken Schub. Er zeigte eindrucksvoll, dass wir beim Thema Digitalisierung bundesweit ganz vorne mit dabei sind. Für die Stadt ist und bleibt Digitalisierung ein wichtiges Thema, vor allem als eine wesentliche Säule des Handlungsprogramms Wirtschaft. Die Erkenntnisse, die wir durch die Teilnahme gewinnen konnten, sind sehr wertvoll und werden in die weitere Entwicklung der digitalen Stadt Konstanz einfließen", so Burchardt. Die Gewinnerstadt wird im Juni 2017 beim Nationalen Digitalgipfel bekannt gegeben.