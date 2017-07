Konstanz Froobie: Konstanzer Jungunternehmer produzieren eigenes Fruchteis

Vier Freunde haben ihre Leidenschaft verwirklicht: Sie produzieren unter dem Firmennamen "Froobie" Fruchteis und bringen es mit einem Fahrrad zu Badestellen.

Seit Neuestem ist in Konstanz ein ganz besonderes Fahrrad unterwegs: Das Froobie-Eisfahrrad, ausgestattet mit großer Kühlbox und gelbem Sonnenschirm. Das Kunstwort Froobie ist der Name des Jungunternehmens von vier Freunden, die Fruchteis am Stiel herstellen. „Bei gutem Wetter radeln wir ab etwa 16 Uhr die Seestraße entlang oder zwischen Schänzle und Herosé-Park hin und her“, sagt Leonard Thielmann, der heute mit seiner Kollegin Saskia Beck Eis verkauft.

„Wir essen einfach alle sehr gerne Eis“, meint Thielmann. Das ist es, was den Wirtschafts-Studenten und seine Freundin, Referendarin Lisa Karrer, mit den Architekturstudenten Beck und Gero Lins verbindet. Es ist auch der Grund, weshalb Froobie entstand: „Uns fiel auf, dass es hier viel leckeres Milchspeiseeis gibt, aber kein Fruchteis am Stiel aus regionaler Produktion.“

Letzten Winter habe die Gruppe "strukturiert rumprobiert“. Das bedeutet: Die vier probierten verschiedene Süßungsmittel und testeten, welche Früchte geschmacklich gut zueinander passen. Die geeigneten Räumlichkeiten für die Eisproduktion fanden sie in Markelfingen. Wenn die Zeit es erlaubt, produziert dort einer der vier den ganzen Tag, während ein anderer den mobilen Verkauf betreibt. „Das Studium stellen wir momentan eher hinten an und konzentrieren uns auf das Eis“, sagt Thielmann. Und: „Es ist wunderbar, im Team zu arbeiten, denn jeder bringt hilfreiche Fähigkeiten mit."

Das vegane Eis besteht laut Thielmann aus frischen Früchten und Tiefkühlfrüchten, Wasser und etwas Agavendicksaft zur zusätzlichen Süßung. „Beim ersten Kauf nehmen unsere Kunden meist eine weniger spezielle Sorte wie Himbeer-Vanille – aber schon beim zweiten Mal wagen sie sich an ausgefallenere Kombinationen wie Mango-Orange-Baslikum.“

Das Eis von Froobie wird nicht nur mit dem Fahrrad verkauft: Man bekommt es auch in Gastronomiebetrieben, wie dem Biergarten St. Katharina, und auf Veranstaltungen, für die die Eisliebhaber gebucht werden können.