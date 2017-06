Konstanz-Dingelsdorf Fronleichnam: Hunderte Gläubige der Konstanzer Bodanrückgemeinden feierten gemeinsam in Dingelsdorf

Hunderte Gläubige feierten Fronleichnam in Konstanz-Dingelsdorf. Pfarrer Armin Nagel kratze an der Fassade der Wohlstandsgesellschaft. Feingefühl und Zeit sind für die Blumenteppiche von Nöten.

Fronleichnam bringt die Menschen zusammen, denn auch Nicht-Katholiken schätzen die festliche Prozession und erfreuen sich an den Blumenteppichen. Hunderte Gläubige der Kirchengemeinde Konstanzer Bodanrückgemeinden mit Dingelsdorf, Litzelstetten und Dettingen-Wallhausen feierten gemeinsam in Dingelsdorf.

Ein solch harmonisches Miteinander ist auch der Wunsch von Pfarrer Armin Nagel, der in seiner Festpredigt an der Fassade der Wohlstandsgesellschaft kratzte und auf die Einsamkeit vieler Menschen hinwies. "Jeder ist sich selbst der Nächste", bemängelte Nagel. Aufstieg, Karriere, mehr Geld haben als andere und ja nicht teilen, das liege im Trend. "Wir wollen gegen den Strom schwimmen", ermutigte Pfarrer Armin Nagel und wies auf Jesus hin, der sage: "Kommt zu mir, ich bin für euch da. Bei mir werdet ihr Leben und Hoffnung finden", so Nagel, der fortfuhr: "Aus seiner Hingabe wurde Leben, aus seinem Tod Auferstehung." Und eben die Hingabe postulierte Nagel, "dass Menschen ihr Leben miteinander teilen". Mit Blick auf die Mitglieder der Bodanrückgemeinden, welche nicht zuletzt das gemeinschaftliche Fronleichnamsfest vorbereitet hatten, sah er eben diese Gemeinschaft pars pro toto umgesetzt.



Bereits am Vortag sammelten Kinder und Erwachsene Blumen. In Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und in Litzelstetten saßen alle Generationen beisammen und zupften in aller Ruhe und mit Sorgsamkeit die Blütenblätter von den Stilen. Die Motive für die Blumenteppiche hatten sie zuvor ausgesucht. Die Litzelstetter hatten den Fisch in den Fokus gerückt. "Trauben, Hostie, Kelch, Fisch und Brot sind die wesentlichen Symbole", so Brigitte Wind. Die Dingelsdorfer waren glücklich, denn es kamen viele Menschen zum Helfen. "Das war toll. Mit so vielen ging das Blumenzupfen sehr schnell", berichtete Petra Renz.





Um 5 Uhr am Fronleichnamstag war für die Helfer die Nacht vorbei. So früh am Morgen trafen sie sich, um die Blumenteppiche zu legen. Kaffee und frisch gebackenen Zopf hatten sie mitgebracht, um sich die Arbeit ein wenig zu versüßen. Christine Kaschura aus Dingelsdorf bedauerte nur, dass zu wenig Blütenblätter in gelber Farbe vorhanden waren. Die Blumenteppich-Verleger sind jedoch stets kreativ – auch mit wenig Gelb – und lassen großformatige Blütenträume wahr werden, die gestern von Gläubigen und Passanten in Ruhe bestaunt wurden. Ein Betrachter stellte sogar fest, dass jede Gemeinde ihren eigenen Stil hätte: "Die Dettinger arbeiten immer mit ganz feinen, die Litzelstetter mit großen Blütenblättern."