Konstanz Fritz-Arnold-Straße: Dieb hat es auf Trinkgeldkasse abgesehen  hoher Schaden für Werkstatt

Einen geringen Geldbetrag haben laut Polizei unbekannte Täter bei einem Einbruch in einer Kfz-Werkstatt erbeutet. Der Einbruchschaden ist laut Polizei jedoch deutlich höher.

Laut Polizeibericht sind sie in der Nacht zu Donnerstag in die Werkstatt in der Fritz-Arnold-Straße eingebrochen und haben dort die Trinkgeldkasse gestohlen. Der Einbruchschaden liege bei mehreren tausend Euro. Zum Eindringen in das Gebäude sollen die Täter ein Fenster eingeschlagen und anschließend in den Betriebsräumen mit brachialer Gewalt mehrere Türen, Schränke und sonstige Behältnisse aufgebrochen haben. Auf der Suche nach Diebesgut seien sie auf die Trinkgeldkasse gestoßen und mit ihr geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.