Konstanz Frau wird in der Innenstadt sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Eine 30-jährige Frau ist in der Nacht zum Dienstag an der Laube von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 1 Uhr zu Fuß Richtung Sankt-Stephans-Platz gegangen, wo sie in Höhe der Zufahrt von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der sie zuvor mit seinem Fahrrad überholt und dieses im Bereich der Zufahrt abgestellt hatte. Nachdem der Unbekannte zunächst mehrfach anzügliche Bemerkungen gemacht haben soll, das Opfer jedoch nichts von ihm wissen wollte, sei der Mann zudringlich geworden.



Er soll die 30-Jährige an den Armen gepackt, sie umarmt und ihr an die Brust und in den Genitalbereich gefasst haben. Als die Frau daraufhin laut um Hilfe geschrien haben soll, soll der Unbekannte von ihr abgelassen haben und geflüchtet sein. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare und er soll ein rotes T-Shirt oder Hemd angehabt haben.



Zeugen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall im Einmündungsbereich der Unteren Laube/Sankt-Stephans-Platz beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.