Konstanz Frau in Reisebus mit 330 Gramm Haschisch gefasst

Eine 44-Jährige ist in einem Reisebus in Konstanz mit Drogen erwischt worden.

Die Frau war in einem Bus unterwegs, der vergangene Woche an einem Grenzübergang zur Schweiz kontrolliert wurde, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte. Erst fanden Zöllner in der Handtasche der Frau Haschisch-Reste. Als sie anschließend ihren Trekking-Rucksack untersuchten, entdeckten die Beamten insgesamt 37 Päckchen mit der Droge, außerdem entdeckten sie drei Gramm Amphetamine. Die Haschisch-Päckchen hatten ein Gewicht von knapp 330 Gramm.

Gegen die 44-Jährige wurde nach Angaben des Zolls ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sie wurde vorläufig festgenommen.