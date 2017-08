Konstanz Frau im Herosé-Park überfallen: Polizei sucht Zeugen

Wegen eines versuchten Sexualdelikts sucht die Kriminalpolizei einen 30 bis 37 Jahre alten dunkelhäutigen Mann, der am Samstag, gegen 1 Uhr, eine Fußgängerin im Herosé-Park in Konstanz angefallen hat.

Wie die Polizei am Mittwoch in ihrem Pressebericht mitteilt, begegnete die von der Fahrradbrücke kommende Frau dem aus Richtung der Spanierstraße kommenden Unbekannten auf dem Fußweg. Völlig unvermittelt nahm der Mann die Geschädigte nach ihren Schilderungen in den Arm, küsste sie, drängte sie in ein angrenzendes Gebüsch und brachte sie zu Boden. Dabei konnte die Frau den erigierten Penis des Mannes sehen. Nachdem sie ihn in verschiedenen Sprachen angesprochen hatte, ließ der Mann kurzzeitig von seinem Opfer ab, wodurch sich die Frau befreien und flüchten konnte. Täterbeschreibung: Schwarzafrikaner; etwa 185 cm groß; kurze Haare; 30 bis 37 Jahre alt; athletische, schlanke Figur; trug T-Shirt und Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden.