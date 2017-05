Konstanz Frau am Freibad Horn an die Brust gefasst: Polizei sucht Zeugen

Frau am Freibad Horn an die Brust gefasst: Polizei sucht Zeugen

Weil ein alkoholisierter 17-Jähriger einer Frau an die Brust gefasst haben soll und gegenüber der Polizei aggressiv wurde, musste er in die Ausnüchterungszelle. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Mit rund 1,3 Promille war ein 17-Jähriger alkoholisiert, der am späten Samstagabend am Freibad Horn in Gewahrsam genommen werden musste. Zuvor soll der Mann laut Pressemeldung der Polizei einer Frau an die Brust gefasst haben. Auch gegenüber der Polizei zeigte er sich aggressiv, weshalb er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden musste. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden: (07531) 995-0.