Konstanz Flugzeug-Absturz vor Mainau: Polizei hofft auf Bergung des Heck-Leitwerks

Nach dem Flugzeugabsturz nahe der Insel Mainau mit zwei Todesopfern sucht die Wasserschutzpolizei erneut mit drei Schiffen den Seegrund ab. Die Beamten und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) erhoffen sich weitere Wrackteile zu finden, die bei den Ermittlungen zur Unfallursache helfen könnten.

Eines der Boote sei mit einem Sonargerät ausgestattet, erklärte Polizeisprecher Jens Purath auf Anfrage. Dieses helfe bei der Ortung möglicher weiterer Wrackteile. Sollten die Beamten Gegenstände finden, die dem Flugzeugwrack zugeordnet werden können, kommt nicht zwingend großes Bergungsgerät zum Einsatz. Die Wasserschutzpolizei greife möglicherweise auf einen Tauchroboter zurück, sagte Purath weiter: „Das Wesentliche haben wir bereits gehoben: den Rumpf.“Beim heutigen Einsatz hofft die Wasserschutzpolizei jetzt, das sogenannte Heck-Leitwerk bergen zu können. Eine Analyse dieses in Originalgröße etwa zwei Meter langen Einzelteils könnte den BFU-Untersuchern dabei helfen, die genaue Absturzursache zu ermitteln.Bis zum Abschluss der Untersuchungen wird noch viel Zeit vergehen. Die BF kalkuliert ein ganzes Jahr bis zur Veröffentlichung ihres Abschlussberichts ein.Das Kleinflugzeug mit zwei Insassen ist vergangene Woche vor der Mainau in den Bodensee gestürzt. An Bord waren der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin. An der Absturzstelle besteht während der neuerlichen Suche ein Tauchverbot, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.