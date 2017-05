Konstanz Flüchtlinge hoffen auf eine Chance im Pflegedienst

Der Malteser Hilfsdienst Konstanz und die Arbeiterwohlfahrt bilden gemeinsam Flüchtlinge zu Pflegediensthelfern aus. Einige der Teilnehmer erzählen von ihren Erfahrungen und Zukunftsplänen.

Habtom Angosom aus Eritrea hat immerhin einen Universitätsabschluss. Das ist viel mehr, als manch anderer Flüchtling aus seinem Heimatland mitbringt. Viele von ihnen haben nicht einmal einen Schulabschluss, wenn sie überhaupt jemals eine Schule besucht haben. Umso wichtiger erachten sie es, in Deutschland eine Ausbildung zu erhalten und Deutsch zu lernen. Habtom Angosom nimmt mit elf anderen Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern an einem Kurs zum Pflegediensthelfer (PDH) teil, den der Konstanzer Malteser Hilfsdienst zusammen mit dem Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt anbietet. "Ich möchte alten Menschen helfen, und ich interessiere mich dafür, wie man Kranken hilft", erzählt er. Daran möchte er eine Ausbildung anschließen und in dem neuen Beruf arbeiten.

In Eritrea hat er Agricultural Extension studiert und ist somit Berater für landwirtschaftliche Fragen. "Das ist eine theoretische Ausbildung", erläutert er. Im Pflegediensthelferkurs habe er viel Praktisches gelernt. "Und die Sprache", fügt er hinzu. Die Chancen in seinem erlernten Beruf seien nicht so gut, sei ihm gesagt worden. "Aber wenn ich etwas finden würde, würde ich da arbeiten", sagt er bestimmt.

"Ich mache diese Arbeit weiter, um alten Menschen zu helfen", erklärt Ahmed Hawiye aus Somalia. "Ich hab keinen Beruf gelernt und somit keine Chance, eine Arbeit zu finden", erläutert der 21-Jährige. In seiner Heimat konnte er die Schule nur bis zur vierten Klasse besuchen. Hier besucht er abends einen Integrationskurs. "Ich möchte eine Ausbildung in Altenpflege machen", erzählt er von seinen Zukunftsplänen.

Ein Praktikum habe ihm gezeigt, dass er lieber in der Altenpflege statt als Fliesenleger arbeiten möchte, berichtet der Afghane Mahdi Hassani. "Ohne richtigen Beruf und Job ist es nicht möglich zu leben", betont der Vater von vier Kindern. Mal für ein halbes Jahr als Hilfsarbeiter zu arbeiten und dann wieder nichts zu haben, befriedigt ihn nicht. "Ich möchte immer arbeiten – und zwar richtig", ergänzt er. Der Familienvater will eine Ausbildung in der Altenpflege oder im Rettungsdienst anschließen. "Einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich bei den Maltesern schon gemacht", sagt er stolz. "Ich habe inzwischen gelernt, wie das Herz und der Magen funktionieren und was Sauerstoff und Blutdruck bedeuten", erzählt er. "Alles das verstehe ich jetzt", fügt er hinzu. Dies half ihm, als seine kleine Tochter ins Krankenhaus musste. Er habe den Arzt verstehen können und verstanden, was sie braucht, berichtet Mahdi Hassani.

Der Somalier Cadil Maban Abdi besucht ab September die Altenpflegeschule Mettnau in Radolfzell. "Ich muss etwas lernen, und ich will arbeiten", bekräftigt der 23-Jährige. Zuhause habe er nur die Koranschule besucht. Gelernt habe er im PDH-Kurs auch, dass es viele Regeln gibt.

Sein Landsmann Khalid Mohammed Yusuf will Krankenpfleger werden. "Ohne Ausbildung ist das Leben nicht leicht", betont er. "Den Aufbau des Herzens und wie es funktioniert, war das bisher Interessanteste", erzählt er. Der 23-Jährige konnte in Somalia immerhin acht Jahre lang eine Schule besuchen, aber keine Ausbildung machen. "Ich habe Lastwagen gefahren", berichtet er.

"Ich bin mit Großeltern aufgewachsen und ich mag diese Arbeit", erzählt Njibouo Huguelte Gaëlle. In Kamerun hat sie Friseurin gelernt. Die 32-Jährige möchte sich ihre Deutschkenntnisse demnächst durch eine anerkannte Prüfung bestätigen lassen und im September eine Ausbildung in der Altenpflege beginnen.

Pflegediensthelfer-Kurs für Flüchtlinge