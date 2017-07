Konstanz Flüchtlinge: Konstanz steuert auf dramatische Wohnungsnot zu

In Konstanz fehlen bereits in einigen Monaten hunderte Plätze für die Unterbringung von Flüchtlingen. Nun ist wieder von Containersiedlungen die Rede, zumal es am Donnerstagabend noch eine Hiobsbotschaft gab.

Der Landkreis Konstanz schließt bereits im Herbst die als Notunterkunft für Flüchtlinge dienende Tennishalle in Dettingen, wodurch Konstanz auf einen Schlag 130 Wohnplätze fehlen. Grund seien der Brandschutz und Schäden an der Heizung, sagte Bürgermeister Andreas Osner am Donnerstagabend im Gemeinderat. Da zugleich die 141 Plätze in der Anschlussunterbringung in Egg, im Zergle und in der Schottenstraße bei Weitem nicht ausreichen, drohe eine dramatische Knappheit. Bis Ende des Jahres fehlen demnach rund 600 Plätze. Die Verwaltung prüfe nun unter anderem große Container-Siedlungen, sagte OB Uli Burchardt. Eine dezentrale Unterbringung lasse sich so schnell nicht machen.