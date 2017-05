Konstanz Flucht mit Drogen in der Hosentasche

Flucht mit Drogen in der Hosentasche

Vielleicht wäre gar nichts passiert, doch seine Flucht hat die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife geweckt.

Ein 23-Jähriger hat am Dienstag das Weite gesucht, als er die Beamten am Winterersteig erblickte. Sie holten ihn ein und kontrollierten den jungen Mann. Siehe da: Er hatte laut Pressebericht des Präsidiums eine Kleinmenge Marihuana in der Hosentasche. Außerdem habe er kurz vor der Kontrolle mehr von diesem Rauschgift entsorgt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 23-Jährigen.