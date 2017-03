Konstanz Filmfestival Queergestreift: Nicht nur über Schwule und Lesben

Das Zebra-Kino in Konstanz feiert mit dem Festival Queergestreift einen runden Geburtstag. Zum 30. Mal laufen Filme über schwule, lebische und bisexuelle Beziehungen sowie über Transgender.

Abseits der Norm: Im 21. Jahrhundert, sollte man denken, ruft der Anblick homosexueller Paare in der Öffentlichkeit keine Empörung mehr hervor, bleibt die Nase ungerümpft bei Menschen, die in anderen Lebens- und Liebeswelten unterwegs sind. Folgerichtig wären Veranstaltungen wie das Filmfestival Queergestreift des Konstanzer Zebra-Kinos nicht mehr notwendig. Nein, sagen die Veranstalter. Trotz des 21. Jahrhunderts habe die Gesellschaft noch Aufholbedarf.

So sitzen Kate Gößmann, Rebecca Puchta und Christoph Sinz auf den Zebra-Sofas und werben für das Filmfestival. Das Trio aus dem Organisations- und Veranstaltungsteam hat ein Programm für zwölf Tage auf die Beine gestellt. Beginn ist am Freitag. 30 Filme laufen in Originalsprache und mit Untertiteln. 30 aus gutem Grund: Queergestreift geht zum 30. Mal über die Zebra-Kino-Leinwand am Joseph-Belli-Weg 5. 1988 war Premiere, damals noch unter dem Titel "warmer Winter – schwule Filmtage in Konstanz". Mit der Veranstaltung wollte und will das Zebra für Toleranz und Akzeptanz werben. Längst nicht mehr nur gegenüber schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen, sondern gegenüber allen, die anders leben, als das, was die Mehrheit der Gesellschaft als normal definiert: wer also die soziale Geschlechterrolle und biologische Geschlechtsidentität verlässt.

Christoph Sinz, Geschäftsführer des Zebra, beobachtet eine Verschiebung in der filmischen Aufarbeitung des Themas. Sei im Drehbuch früher noch eine homosexuelle Beziehung im Vordergrund gestanden, nehme diese heute eine Nebenrolle ein. Übersetzt bedeutet das, dass zwischenzeitlich keine Aufklärung über die Existenz homosexueller Beziehungen mehr notwendig ist. Ein Werben für mehr Offenheit in der Gesellschaft werde aber solange notwendig sein wie Liebes- und Lebensentwürfe jenseits der Norm in Öffentlichkeit, Medien und Kinos eine Spezialbehandlung erfahren.

Für die Eröffnung des Filmfestivals hat das Zebra eine Premiere ergattert. "Moonlight", mit Oscars ausgezeichnet, wird exklusiv in Konstanz anlaufen. In 111 Minuten wird die Geschichte eines afroamerikanische Jungen erzählt, der seine homoerotischen Gefühle in einem von Ausgrenzung, Drogensucht, Armut und Kriminalität geprägten Umfeld nicht ausleben kann. Mit "Coming out" bringt das Organisationsteam den einzigen DDR-Kino-Liebesfilm über Schwule auf die Leinwand. Er habe seine Uraufführung ausgerechnet am Tag des Mauerfalls, am 9. November 1989, gefeiert, erinnert Christoph Sinz. Coming out hat eine weitere nostalgische Komponente: Es ist der einzige 35-Millimeter-Film innerhalb des Festivals, die weiteren laufen über die digitale Technik. Weitere Klassiker aus den folgenden Jahrzehnten sind "The adventures of Priscilla, queen of the desert" aus den 1990ern sowie XXY aus den 2000ern, erklärt Rebecca Puchta. Als Dokumentationen angelegt sind Transit Havanna über Transsexuelle in Kuba oder "I am not your negro" über den afroamerikanischen schwulen Schriftsteller James Baldwin aus den USA.

Nicht nur im Zebra generell ist die Besucherzahl gestiegen. Lag sie vor wenigen Jahren noch bei etwa 5000 im Jahr, so kommen zwischenzeitlich rund 10 000 Gäste in die Räume auf dem Chérisy-Areal. Das freut Geschäftsführer Christoph Sinz, stand das kommunale Kino vor der großen Zukunftsfrage. Etwa 1000 Gäste zählt er beim Queergestreift, Tendenz steigend.



Das Programm