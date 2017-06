Konstanz Fiatfahrer übersieht haltendes Autos

Sachschaden auf der Konstanzer Fürstenbergstraße

Rund 3500 Euro Sachschaden ist am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, in der Fürstenbergstraße, Höhe Siebenbürgener Weg, bei einem Auffahrunfall entstanden. Die Lenkerin eines stadtauswärts fahrenden Honda hielt vor einem Fußgängerüberweg an, um einer Person das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies dürfte ein nachfolgender Fiatfahrer zu spät bemerkt haben und prallte in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Personen wurden nicht verletzt. (sk)