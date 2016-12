Konstanz Feuerwehreinsatz in der Bücklestraße: Brennender Topf mit Öl auf dem Herd

Weil sich ein Topf mit Öl plötzlich entzündet hatte, musste ein Mann ins Krankenhaus. Er hatte versucht das brennende Öl mit einem Pulverlöscher zu löschen und dabei giftige Dämpfe eingeatmet.

Ein Topf mit Fett hat am Donnerstagabend auf dem Herd in einer Wohnung in der Bücklestraße Feuer gefangen. Gegen 21.45 Uhr soll laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz der Mieter die Einsatzkräfte verständigt haben, als sich nach Angaben des Bewohners das Öl beim Abheben des Topfdeckels mit einer Stichflamme explosionsartig entzündet hatte. Nicht nur der Topf brannte, sondern auch die sich darüber befindliche Dunstabzugshaube. Der Wohnungsinhaber unternahm zwischenzeitlich eigene Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Er habe zwar das Feuer eindämmen können, so die Feuerwehr, wurde jedoch durch Einatmen von Rauchgasen und Pulverdämpfen erheblich verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Das bessere Löschmittel in diesem Fall wäre eine Löschdecke, erhältlich in jedem Baumarkt, gewesen, wie die Feuerwehr weiter mitteilt. Diese könne über einen Entstehungsbrand geworfen werden, sie ersticke das Feuer und verursacht sonst keine weiteren Immersionen. Die übrigen Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, bleiben unverletzt.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte die Kochstelle noch gänzlich ab, der Topf mit Fett wurde ins Freie gestellt und die Brandstelle mit der Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester abgesucht. Die Wohnung musste noch belüftet werden. Der Einsatz war gegen 22.30 Uhr beendet. Durch die Rauchgase und die Pulverdämpfe entstand ein Schaden. Die Höhe ist allerdings noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.