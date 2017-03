Konstanz Festnahmen nach Kontrollen in Fernbussen

Festnahmen nach Kontrollen in Fernbussen

Das Hauptzollamt Singen kontrolliert mit Drogenspürhunden die Reisenden der Fernbusse auf dem Döbele in Konstanz – und wird fündig.

Zöllner haben am vergangenen Freitag bei der Kontrolle von Fernbussen am Döbele Betäubungsmittel aufgefunden und insgesamt drei Festnahmen vorgenommen. Das teilt das Hauptzollamt Singen mit.



Bei der Durchsuchung kamen auch zwei Drogenspürhunde zum Einsatz. Bei sechs Reisenden wurden unter anderem Kokain, Marihuana und Ecstasy sowie verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Das Kokain wurde laut Pressemitteilung von einem der Reisenden in seiner Unterhose versteckt.



Es kam zu einer Festnahme wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus kam es zu zwei weiteren Festnahmen auf Grund von entsprechenden Ausschreibungen. Die Drogen und die Medikamente wurden durch die Zöllner sichergestellt.