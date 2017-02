Konstanz Fernsehfasnacht im Konzil: Was die Zuschauer dieses Jahr erwartet

Alle Jahre wieder: Der Südwestrundfunk überträgt die Fasnacht live aus dem Konstanzer Konzil. Nachdem 2016 die Zuschauerzahlen nach Jahren der Talfahrt endlich wieder besser waren, liegt die Messlatte hoch. Wer wissen will, ob es wirklich gut wird, kann den Live-Ticker hier auf SÜDKURIER Online verfolgen!

Die Vorbereitungen haben im Mai begonnen, und der Südwestrundfunk stellte klare Fragen. Ob die Konstanzer dieses Jahr wieder eine gute und reichweitenstarke Fernsehfasnacht auf die Beine stellen können. Ob das Niveau des Jahres 2016 zu halten ist. Am Ende war man sich einig: Der SWR wird auch 2017 live aus dem Konzilgebäude übertragen. Zum 20. Mal, in ununterbrochener Reihe seit 1998, mit Akteuren aus Stadt und Region.

Heinz Maser, Programmchef, wirkt wenige Tage vor der Übertragung am Dienstag, 14. Februar, ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen erleichtert. Der frühere Präsident der Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg ist der Kontaktmann des Senders vor Ort – und mehr noch: Als Talentspäher ist er durch die Säle der Wirtschaften unterwegs, arbeitet an den Texten, trägt eine wesentliche Mitverantwortung dafür, dass jede der 195 Sendeminuten so gut gefüllt ist, dass die Zuschauer am Bildschirm bleiben. Gleich zum Start, aber auch um 21.45 Uhr, wenn die Leute nach dem Spielfilm noch durchs Programm zappen und in Konstanz hängen bleiben sollen.

So bestimmt das Format Fernsehen den Ablauf des Abends bis in die Minutenregie. Die stärksten Nummern platziert Maser zu den wichtigsten Zeiten, aber Durchhänger werde es nicht geben, wie er verspricht. Gleich zu Beginn tritt zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Bauchredner bei der Fernsehfasnacht auf, Fred van Halen aus Meersburg. Es folgen bekannte Konstanzer Akteure wie Marina Bauer, Norbert Heizmann und Claudia Zähringer, Alfred Heizmann sowie Gernot und Petra Bruderhofer vom Konstanzer Narrenverein Schneckenburg, der erstmals ins Programm eingebunden ist.

Rund wird das Programm dank der Akteure aus der Region. Rainer Vollmer, seit Jahren der pointensichere Moderator, kommt aus Stockach. Das Ballett Dancesation stammt von der Reichenau, Simon und Gregor Malkmus aus Hegne, Ingolf Astor und Raphael Brausch haben ihre närrische Heimat in Allensbach. Und es kommen Beiträge aus einer neuen Zeit: Der junge aus Ägypten stammende Yasin Amin rappt zusammen mit dem Traditionsfasnachter Michael Kaltenbach – die Nummer ist in Konstanz bereits mehrfach stürmisch gefeiert worden.

Abgerechnet wird am Tag danach. Immerhin: Starke fasnächtliche Konkurrenz gibt es im Fernsehprogramm des Abends nicht. Der Programmchef räumt aber trotz der überraschenden Steigerung 2016 nach jahrelangem Sinkflug ein: "Was die Quoten angeht, sind wir nicht die Besten – das wird auch dieses Jahr so bleiben." Dennoch, betont er, gehen alle Akteure mit zwar viel Lampenfieber, aber einem guten Gefühl auf die Fernsehbühne: "Es ist ein gutes Programm" – ob auch für die Fernsehzuschauer, muss sich zeigen.

Im TV und im Netz

Am Dienstag, 14. Februar, überträgt das SWR-Fernsehen zum 20. Mal die Konstanzer Fasnacht live aus dem Konzil. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr und endet um 23.30 Uhr. Im Jahr 2016 erreichte sie 1,15 Millionen Zuschauer, 340 000 davon in Baden-Württemberg.

Auf SÜDKURIER Online gibt es am Dienstag ab 20 Uhr einen Live-Ticker direkt aus dem Konstanzer Konzil: www.suedkurier.de/fernsehfasnacht