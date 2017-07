Konstanz Feierliche Präsentation auf der Mainau: Graf Lennart glänzt jetzt auf Medaillen

Den Begründer der Blumeninsel, Graf Lennart Bernadotte, gibt es nun in kunstvollen Kunstmedaillensatz zum Sammeln.

Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg ehren Lennart Graf Bernadotte (1909 bis 2004) mit einem aufwändigen Kunstmedaillensatz. Er ist Teil einer Serie, der Menschen gewidmet ist, die mit ihrer Kreativität die Welt verändert und das Ländle geprägt haben. Graf Lennart reiht sich damit ein in so illustren Namen wie Karl Drais, Artur Fischer sowie Gottfried Daimler und Carl Benz. Seit 2007 erscheint jährlich ein neuer Satz.

Herausragende Persönlichkeiten mit deren Kreativität und Talent würden mit der Kunstmedaillenserie geehrt, sagte Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann bei der Vorstellung im Schloss Mainau. Auch Graf Lennart habe das Land vorangebracht mit seiner gestalterischen Erfindung, die die Insel Mainau zu einem Publikumsliebling gemacht habe und jährlich rund 1,2 Millionen Besuche zähle. "Er hat eine Oase der Naturschönheit und Entspannung geschaffen", schwärmte sie. "Gärtnern um des Menschen Willen" sei sein Leitspruch gewesen. "Blumenschiff" habe er seine Insel genannt. Sein Engagement für Umwelt und Natur habe sich auch in den zahlreichen Ehrenämtern gezeigt. Lennart Graf Bernadotte sei Begründer des Wettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden" (heute: "Unser Dorf hat Zukunft") gewesen. "Er hat damit viel bewirkt", so Sitzmann. Damit seien viele Orte lebenswerter geworden und erhalten geblieben.

Zwei wichtige Lebensinhalte prägten das Leben seines Vaters, erläuterte Björn Graf Bernadotte. Neben der Mainau als Blumeninsel und sei die Fotografie seine zweite große Leidenschaft gewesen. So ist auf der Medaillenvorderseite Graf Lennart zusammen mit einer Makro-Kamera und einer Orchidee abgebildet. Auf der Rückseite ist die Blumeninsel Mainau samt Brücke als plastisches Relief geprägt.

Die Kunstmedaille zu Graf Lennart gibt es als Feingoldmedaille Spiegelglanz, als Hochrelief-Medaillen in Feinsilber und in Bronze sowie als versilberte Medaille in einer Medaillenkarte. Die Entwürfe gestaltete Ulrich Böhme und Werner Mebert die Prägestempel.