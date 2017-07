Konstanz Fehlende Kinderbetreuungsplätze: Erste Eltern gehen gegen die Stadt vor

Das Thema Kinder-Betreuung beibt in Konstanz ein Brennpunkt. Der Jugendhilfeausschuss hat jüngst darüber diskutiert. Es gibt erste Ansprüche wegen Verdienstausfällen von Eltern gegen die Stadt. Das Sozial- und Jugendamt hat die kurzfristige Erweiterung von Angeboten geprüft.

Bei der Kinder-Betreuung in Konstanz spitzt sich die Lage weiter zu. Es mangelt an Plätzen, Erziehern und nun drohen auch noch Klagen von Eltern und Arbeitgebern. Wegen starker Geburtenjahrgänge ist in absehbarer Zeit keine Entspannung zu erwarten. Der Stadt liegt nach eigenen Angaben die erste Forderung von Eltern auf Schadensersatz vor. Sie machten den Verdienstausfall geltend, der dadurch entstanden ist, dass die Stadt zu den benötigten Zeiten keinen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen konnte. Ein Unternehmer lasse zudem prüfen, ob auch er Ansprüche geltend machen könnte, wenn er Aufträge ablehnen musste, weil seine Mitarbeiterin wegen des fehlenden Betreuungsplatzes nicht an den Arbeitsplatz zurückkehren konnte.

Dabei gibt es einige Bemühungen des Sozial- und Jugendamts in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und einer neuen Arbeitsgemeinschaft, der Vertreter der Kitas, der Wirtschaftsförderung und der Flüchtlingsbeauftragte angehören, kurzfristig neue Kita-Plätze zu schaffen. Nach einer Gesamtbetrachtung aller Einrichtungen sehen sie neun, die für einen Umwandlung oder Erweiterung in Frage kommen. Nachdem diese genauerer unter die Lupe genommen worden waren, zeigte sich aber, dass meist keine ganz schnellen Lösungen möglich sind. Eine Ausnahme bildete die Gemeinde Bruder-Klaus: Dort könnte nach Einschätzung der Planungsgruppe ein Bewegungsraum zu einem überschaubaren Aufwand für zehn Kleinkind-Plätze umgebaut werden. Selbst, wenn es gelänge, rasch neue Plätze zu schaffen, kämpfen die Einrichtungen in Konstanz nun auch noch zunehmend mit dem Problem, dass sie die Erzieher-Stellen nicht besetzen können.

Im April waren bei freien Trägern 15 und bei der Stadt fünf Teilzeit- und Vollzeitstellen nicht besetzt. Nach diesen Zahlen hatte der SÜDKURIER schon vor einigen Tagen gefragt, damals aber keine Antwort von der Pressestelle der Stadt bekommen. Sie wurden nun im Jugendhilfeausschuss öffentlich mitgeteilt.

Der Mangel habe bisher noch nicht dazu geführt, dass Kita-Plätze unbesetzt bleiben mussten, sagte Alfred Kaufmann, Leiter des Sozial- und Jugendamts auf Nachfragen im Anschluss an die Ausschuss-Sitzung. Er hat Hoffnung, dass bei einer anstehenden Bewerberrunde Stellen besetzt werden können. Die Stadt will zudem in den nächsten Doppelhaushalt weitere Stellen für die praxisinterierte Ausbildung (Pia) von Erziehern einbringen. Diese zielen unter anderem auf Bewerber mit Berufserfahrung und mittlerem Bildungsabschluss, die ins Sozialwesen wechseln wollen. Gabi Sehmsdorf, die sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, kritisierte, es gebe aktuell zu wenige Schulungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung. Sie habe drei Flüchtlinge, die in ihrer Heimat Lehrer waren, und gern die Ausbildung machen würden. "Das sind fähige Leute." Ihnen fehle nur der Ausbildungsplatz.

Prämien für Erzieher vorgeschlagen

Überall, wo geringe Löhne auf die in Konstanz besonders hohen Lebenshaltungskosten treffen, kämpfe die Stadt mit Personalproblemen, sagte Stephan Kühnle (Freie Grüne Liste) im Ausschuss. Fraktionskollege Till Seiler trat eine Debatte über Zulagen, um mehr Bewerber nach Konstanz zu holen, los. Er sieht ein grundsätzliches Problem im Gehaltsgefüge in der Pädagogik. Denn dieses orientiere sich am überholten Denken aus 19. Jahrhundert, als man davon ausgegangen war, dass die Ansprüche an die erzieherischen Aufgaben mit dem Alter der Kinder wachsen. Heute wisse man, dass gerade die Kleinkindbetreuung qualifiziertes Personal benötige. Dies spiegele sich aber nicht in den Tarifen. Die Kommune könne einen Ausgleich durch günstige Personalwohnungen und Vergünstigungen bei sportlichen und kulturellen Angeboten schaffen. Felix Lachnit vom Personalrat der Stadt Konstanz ging noch weiter: Er schlug vor, wie in Stuttgart, Zusatz-Prämien in Berufen zu zahlen, in denen es an Bewerbern mangelt. Dies lehnte Thomas Traber, Leiter des städtischen Personalamts ab. Damit träte die Stadt in Konkurrenz zu den freien Trägern. Er hält das Gehalt von ausgebildeten Erziehern nicht für grundsätzlich schlecht. Das Einstiegsgehalt liege inzwischen bei fast 2600 Euro brutto. Viele Statistiken seien verzerrt, weil auch die Einkommen der vielen Teilzeitarbeitenden einbezogen würden. Alfred Kaufmann sagte, in den städtischen Einrichtungen seien schon gute Arbeitsbedingungen für Erzieher geschaffen worden durch Reduktion der Gruppengrößen, Arbeitsräume für Erzieher und Entlastung für Erzieher mit Leitungsfunktionen.

Eine wichtige Rolle in der Kinder-Betreuung nehmen in Konstanz 85 ausgebildete Tagesmütter ein. Aktuell kümmern sie sich um mehr als 260 Kinder, darunter fast 190 im Alter unter drei Jahren. Die Tagesmütter decken also etwa 20 Prozent der Betreuungsangebote für die Jüngsten ab. Doch auch Tagesmütter kämpfen mit einem Konstanzer Problem: Viele würden gern bis zu fünf Kinder in Betreuung nehmen, doch in der eigenen Wohnung ist dies oft nicht möglich. Auf dem angespannten Wohnungsmarkt finden sie schwer Räume, oft wären Umbauten notwendig. Die Stadt überlegt, ob sie in solchen Fällen mit Zuschüssen helfen kann.

Der Bedarf an Kitaplätzen steigt