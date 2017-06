Konstanz Faszination Wassersport: Alle Bilder vom Samstag der internationalen Bodenseewoche

Die internationale Bodenseewoche in Konstanz fasziniert seine Besucher mit Wassersport und Attraktionen an Land. Hier finden Sie alle Bilder vom Samstag!

Alle Bilder vom Samstag der Bodenseewoche finden Sie hier:

Weitere Eindrücke der Bodenseewoche:

Klein-Venedig ist für seinen maritimen Charme bekannt. Dieses Flair erlebten die Besucher der internationalen Bodenseewoche auch am Samstag bei bestem Wetter. Viele Attraktionen wurden den ganzen Tag über angeboten. Eine illuminierte Fontänenshow des Feuerlöschboots am Abend ließ den Konstanzer Hafen in bunten Lichtern erstrahlen.