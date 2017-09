Konstanz Fast 1,3 Millionen Mainaufreunde

So viele Besucher hat die Insel Mainau schon lange nicht mehr gesehen: Im Jahr 2016 kamen 1,27 Millionen Gäste, womit die Geschäftsleitung zufrieden ist.

1,2 Millionen: Mit dieser Anzahl an Besuchern rechnet die Insel Mainau jedes Jahr, es werden mal mehr, mal weniger. Im vergangenen Jahr waren es 1,27 Millionen Gäste, 500 000 mehr als im Jahr 2015. Das unterstreicht abermals den hohen Stellenwert der Blumeininsel als touristischer Magnet in der Bodenseeregion. Die Geschäftsführung ist mit dieser Bilanz zufrieden.

Von der Marke der 2 Millionen Besucher wie in den 1990er Jahren ist die Insel Mainau weit entfernt. Doch waren dies nach der Wiedervereinigung Ausnahmejahre. Das Unternehmen ist stets stark vom Wetter abhängig. Auch wenn es durchaus zu wünschen übrig ließ, in den vergangenen Jahren blieben die Gästezahlen relativ konstant. Im Jahr 2013 waren es 1,16 Millionen, im Jahr darauf strömten 1,25 Millionen Menschen auf die Insel, 2015 waren es 1,22 Millionen. Drei Viertel der Besucher kommen aus Deutschland, erklärt Mainau-Pressesprecher Florian Heitzmann. Um für sich zu werben, fährt das Unternehmen zwei Strategien. In der weit gefassten Region mit bis zu zwei- bis dreistündiger Anfahrt macht es etwa über Anzeigen bei Einheimischen wie auch Touristen, die derzeit hier weilen, auf sich aufmerksam. Über diesen Radius hinaus kooperiert die Insel Mainau GmbH mit Partnern, um den Bodensee als Urlaubsziel schmackhaft zu machen. Die Blumeninsel selbst präsentiert sich als Programmpunkt während eins Aufenthalts.

1,27 Millionen Besucher wie im vergangenen Jahr bedeutet ein Plus auf wirtschaftlicher Seite. Die Umsatzerlöse lagen 2016 mit 29,3 Prozent um fünf Prozent über denen des Vorjahrs. Der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug 4,95 Millionen Euro, 500 000 Euro mehr als 2015. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, zu dem auch Darlehen gehören) stieg auf 41,9 Prozent nach 38,7 Prozent im Jahr 2015 und 36,3 sowie 36,1 Prozent in den Jahren zuvor.

Nach dem Motto "von nichts kommt nichts", kann sich die Insel Mainau GmbH nicht auf Lorbeeren ausruhen. Sie investiert jedes Jahr Millionenbeträge. 5,1 Millionen Euro waren es jeweils 2014 und 2013. Allein für den Neubau der Comturey nahmen die Geschäftsführer Bettina Gräfin Bernadotte und Björn Graf Bernadotte 3,1 Millionen Euro in die Hand. In den Folgejahren war es weniger, um die 1,5 Millionen Euro. Der Schwerpunkt im vergangenen Jahr lag auf dem Bau einer Zentralküche. In diesem Jahr fließt Geld in das Palmenhaus. Die Erneuerung des Schlossdachs zählt zur Instandhaltung. Die Aussichten für dieses Jahr sind gut. Mit einem erfolgreichen Feiertagswochenende sei die Mainau in das Frühjahr und den Sommer gestartet. Rund um Christi Himmelfahrt kamen nahezu 50 000 Besucher in den Schlosspark und den botanischen Garten. "Nach einem sonnenreichen Juni und Juli sowie einem wechselhaften August blicken wir positiv in die restlichen Herbsttage sowie die Wintermonate und gehen davon aus, die geplante Jahresbesucherzahl von 1,2 Millionen sowie ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen", prognostiziert in einer Pressemitteilung Finanzdirektor Manfred Haunz.

