Kreis_Konstanz Fasnachtskonzert der Philharmonie: Kämpferische Zeiten

Zum dritten Mal lädt die Südwestdeutsche Philharmonie zum Fasnachtskonzert. In diesem Jahr wird es um kämpferische Zeiten gehen. Unterhaltungskünstler Tobias Bücklein dirigiert, moderiert und singt.

Konstanz – Das Phasnachtskonzert der Filharmonie steht wieder ins Haus: Am kommenden Montag und Dienstag wird der Unterhaltungs- und Kommunikationskünstler, Komponist, Musik-Entertainer, Comedian und Dirigent Tobias Bücklein aus der Südwestdeutschen Philharmonie (SWP) im Konzil wieder alles herausholen, was sich original klassisch klingend oder humoristisch variiert aus ihr herausholen lässt. Dazu hat er wieder ein heißes Motto gestrickt: Nach „Orchester-Sparmaßnahmen“ (2015) und „Ausgrenzung“ (2016 mit der fulminanten „Abschieb-Sinfonie“) wird er diesmal das Publikum in ein kampfreiches, fluchtbewegtes Jahr hineinnehmen: Das Konzert will Orientierung in schwerer Zeit geben, und es könnte auch um Wahl- und Stellenbesetzungskämpfe gehen. In jedem Fall aber wird wieder von Konstanz die Rede sein, sicher auch in lokaler Mundart, die leider fast nur noch an Fasnacht für voll genommen wird.

Die Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie dürfen sich (müssen aber nicht) nach Lust und Laune verkleiden, was aber keineswegs zur Annahme führen sollte, sie hätten jetzt das musikalische Narrenrecht: Ihre Professionalität sorgt schon dafür, dass hinter jedem musikalischen Gag und Scherz die volle Potenz des jüngst aus Berlin bepreisten Klangkörpers steht. Musikalische Hauptstoßrichtung des Konzerts wird die Operette und das frühe Musical sein, wobei auch kämpferische und Filmmusik klangtragende Rollen spielen werden. Eine der Hauptattraktionen des Abends wird der Auftritt eines Überraschungsgastes sein. Dass es sich um einen Finnen handeln soll, ist schon durchgesickert.

Zwischen Fasnacht und Comedy

Im Gespräch mit Tobias Bücklein. Seine Rolle sieht der geborene Konstanzer zwischen Fasnacht und Comedy. Die Konstanzer Fasnacht kenne er von Grund auf und habe aktiv an ihr mitgewirkt, zum Beispiel mit den Paradieser Sängerknaben, die er auf die Bühne gebracht hatte. Sein musikalisches Rüstzeug greift weit aus: Seine studierte Musik bringt er in die Gesamtgattung Theater – Kleinkunst – Kabarett – Comedy ein und schafft damit ein eigenes Genre, das er am liebsten mit aktivem Kontakt zum Publikum verbindet: Er moderiert und lässt mitdenken, weshalb er sich selbst als Kommunikationskünstler bezeichnet – keine Übertreibung angesichts seines erfolgreichen Mainau-Talks Inseldenker. Dass er umfangreiche Theatererfahrung hat, komme auch der Inszenierung des Fasnachtskonzerts zugute: Er verweist auf die Comedian Harmonists und „Die Geschichte vom Soldaten“, die er am hiesigen Theater inszeniert hat; auf die CD "Überväter"; auf die Komposition vieler Lieder und Musicals und große Betriebsfeiern, die er auf Hochniveau ausrichtet. Das Format der SWP-Fasnachtskonzerte fasst vieles davon zusammen. Sinfonische und unterhaltende Originalmusik und ihre kabarettistische Bearbeitung gehören für ihn zum fasnächtlichen Humor, der wiederum „regional subversiv“ ausgeprägt sein soll, also auch herzhaft zubeißen kann und mit postfaktischen Wahrheiten umgehen dürfte.

Beat Fehlmann, der ideenreiche Intendant der SWP, steht Bücklein zur Seite, und Frontmann Bücklein setzt für die dritte Ausgabe der Konzilkonzerte mit der „Vielharmonie“ alle seine Talente ein: Lange vor der Aufführung entwirft er das Konzept, textet, arrangiert, bereitet das Notenmaterial auf, verpflichtet die solistischen Mitwirkenden seiner Wahl, inszeniert und leitet zwei anstrengende Probentage, bevor er im Konzert moderieren, dirigieren und singen wird.

Tobias Bücklein

für die Konzerte am Montag und Dienstag, jeweils ab 20.11 Uhr im Konzil

1967 in einer Konstanzer evangelischen Pfarrerfamilie geboren, erhielt Tobias Bücklein im Alter von fünf Jahren Unterricht auf der Blockflöte und im Klavierspiel. Nach dem Abitur am Konstanzer Suso-Gymnasium studierte er in Trossingen Schulmusik, Jazz, Popularmusik und Dirigieren. In die Schule zog es ihn aber nicht, sondern ins freie Musikerleben, wo er seine kreativen musikalischen Vorlieben verwirklichen kann: Theaterinszenierungen, Kabarett-Programme, Soloabende, Lied- und Musical-Kompositionen – also Unterhaltungskünstler zu sein; in dieser Eigenschaft betreibt er auch eine eigene Show-Manufaktur. Am Konstanzer Stadttheater war er fast 20 Jahre lang Musikchef. Weithin bekannt geworden sind seine Inseldenker-Talkshows auf der Mainau. Seiner Heimatstadt Konstanz ist er immer treu geblieben und bereichert zusammen mit der Südwestdeutsche Philharmonie jetzt im dritten Jahr die lokale Fasnacht mit musikalisch-symphonischen Facetten. (rmü)