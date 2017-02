Konstanz Fasnachter geben Malbuch für Kinder heraus

Kulturgutvermittlung an die Jüngsten: Die Gemeinschaft maskentragener Vereine und Zünfte vertreibt ein Fasnachtsmalbuch für Kindergartenkinder.

"Kinder lieben die Fasnacht und saugen das Wissen um dieses Brauchtum förmlich auf", sagt Erzieher Felix Kraus vom Kindergarten St. Peter und Paul. Gemeinsam mit Sabine Pohl vom Käthe-Luther-Kindergarten hatte er die Idee, ein Fasnachtsmalbuch für Kindergärten zu kreieren. Die Gemeinschaft maskentragender Vereine und Zünfte, welche seit 17 Jahren Fasnachtsunterricht an Kindergärten und Schulen gibt, nahm die Idee sofort auf. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Round Table 19 Konstanz konnte das Projekt realisiert werden. Alle Kindergärten haben jetzt via Internet Zugriff auf das Malbuch, das aktuell 30 Konstanzer Narrenfiguren zum Ausmalen beinhaltet. "Im kommenden Jahr können wir es als Hardcopy zur Verfügung stellen", so Andreas Greis, Präsident der Gemeinschaft.

"Uns ist es wichtig, dass das Kulturgut Fasnacht weitergetragen wird", sagt Sabine Pohl. Die Kinder liebten es, Fasnachtsfiguren auszumalen; allerdings gab es bislang kaum geeignete Vorlagen. Diese gestaltete nun Philip Münz, der die bekannten Figuren der Gemeinschaft maskentragender Vereine und Zünfte in reduzierter Variante zeichnete. Bewusst verzichtete er auf Details, denn das Malbuch richtet sich vor allem an Drei- bis Sechsjährige. "Es steckt ein klarer pädagogischer Ansatz dahinter", erklärt Felix Kraus. "Die Aufgabe ist es nicht, einen rosa Schneeschreck zu malen. Die Kinder sollen sich das Häs genau ansehen und wir sprechen darüber, was die jeweilige Narrengestalt benutzt und wie das heißt. So werden auch Begriffe, wie etwa Rätsche oder Saubloter, vermittelt."

Das Malbuch kann jeder von der Homepage www.butzenlauf.de (Rubrik: Fasnachts-Unterricht) kostenlos herunterladen. Da die Gemeinschaft maskentragender Vereine und Zünfte über keine nennenswerte finanzielle Ausstattung verfügt, um derartige Projekte zu realisieren, ist sie auf Spenden angewiesen. Die Bankverbindung: DE61 6905 0001 0000 1527 77, SOLADES1KNZ.