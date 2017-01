Konstanz Fasnacht kündigt sich an: Schneckenbürgler Schneeschreck bevölkert wieder den Uni-Wald

Fasnacht kündigt sich an: Schneckenbürgler Schneeschreck bevölkert wieder den Uni-Wald

Der Schneckenbürgler Schneeschreck kündigt sich an: Am 6. Januar wird er den Stadtwald unsicher machen.

Konstanz – Kaum ist Weihnachten vorbei, machen sich die Narren parat. Das gilt auch für die Petershauser Schneckenbürgler. Aufregend wird es am 6. Januar um 17 Uhr: dann kommt der Schneeschreck aus seiner Winterruhe und bevölkert den Stadtwald. „Schaurig-schön“ wird es dabei zugehen, verspricht Pressesprecher Hans-Peter Pfundstein. Vom Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule geht der Umzug los, mit Fackeln wandern die Unerschrockenen gemeinsam durch den Wald. Immer wieder kann es passieren, dass unerwartet ein Schneeschreck auftaucht. Wer den unheimlichen Spaziergang überstanden hat, wird belohnt: Beim Grillplatz in der Uni-Kurve wird ein großes Feuer gezündet, Hexen tanzen, es gibt Musik der Clown-Kapelle sowie Glühwein und Grillwürste.

Die Idee zur Figur des Schneeschrecks geht übrigens auf eine Weihnachtsfeier im Jahr 1991 zurück. Zu später Stunde – und in Begleitung einiger Gläser Rotwein – suchten die Schneckenbürgler nach einer Maskengruppe. „Er sollte grausig aussehen, eine Maske tragen und stinken“, beschreibt Pfundstein die Aufgabe. In den frühen Morgenstunden war die Grundidee des Schneeschrecks geboren: Er trägt ein Heidschnuckenfell und orientiert sich an Figuren aus der rätoromanischen Schweiz, die den Winter austreiben. Seine Holzmaske ist bei den Petershauser Narren ein Unikat: „Jeder Schneeschreck schnitzt seine Holzmaske selbst“, erzählt Pfundstein. Das sei einfacher als es klingt. Die Masken werden aus einem rohen Holzklotz geschnitzt. Der Schnitzmeister helfe dabei, wenn nötig. Die besondere Liebe jedes Mitglieds der Maskengruppe zu seinem Kostüm ist auf diese Weise garantiert.

Den Waldspaziergang an Dreikönig kann Pfundstein empfehlen: „Wenn plötzlich Masken zwischen den Bäumen auftauchen, das ist eine besondere Atmosphäre. Und irgendwo taucht plötzlich ein Schneeschreck auf.“ist am Januar um 17 Uhr am Parkplatz der GSS. Teilnehmer werden ­gebeten, einen Becher mitzubringen