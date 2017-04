Konstanz Farbenfrohes Lauffest in Konstanz

Die sechste Auflage des Frauenlaufs findet am Sonntag, 30. April, statt. Damen ab zwölf Jahren starten in drei Kategorien. Es ist eine außerordentlich schöne Strecke mit Ziel im Bodenseestadion.

Ulrike Schatz und Katharina Schmitterer sitzen am Hörnle in der Sonne und blicken aufs Wasser. "Das ist doch eine tolle Strecke, oder?", fragt Schmitterer, 34 Jahre, die sich um die Anmeldungen für den Konstanzer Frauenlauf kümmert. 250 Damen haben bislang zugesagt. Sie möchten am Sonntag, 30. April, an den Start gehen und die 7,2 Kilometer von der Seestraße bis ins Bodenseestadion absolvieren. Ein paar mehr Frauen könnten es ruhig noch werden, findet Hauptorganisatorin Ulrike Schatz. Sie weiß aber auch: "Viele entscheiden sich erst spontan."

Bereits zum sechsten Mal findet der Frauenlauf des TV Konstanz statt. Die Teilnehmerinnen ab zwölf Jahren dürfen sich eine der drei Kategorien Running, Nordic Walking oder Walking aussuchen. "So ist für jedes Alter das passende Angebot dabei", sagt Katharina Schmitterer. Sie freut sich besonders über die Anmeldung einer 70-Jährigen. Ulrike Schatz fühlt sich bestätigt: "Beim Frauenlauf steht der Spaß im Vordergrund. Wenn die Damen unter sich sind, geht es nicht so sehr um Leistung wie wenn es ein gemischtes Feld wäre." Hier hakt Katharina Schmitterer ein: "Es gibt aber auch sehr ehrgeizige Frauen." Dennoch soll es um das Gemeinschaftserlebnis gehen. Selbst Frauen, die vorher nie sportlich tätig waren, können bei der Runde am Wasser entlang, durch Wald, Hörnle und Hörlepark das Ziel erreichen. Auch der Verein Save me, der sich um Flüchtlinge kümmert, bringt wieder Läuferinnen mit. Als Gruppe ist auch die Mädchenschule Zoffingen dabei, im Verbund mit dem Verband In Via in der Erzdiözese Freiburg. In Via ist Träger der Schulsozialarbeit am Zoffingen.

Damit die Damen ein möglichst einheitliches Bild abgeben, erhält jede Teilnehmerin vor dem Start ein Laufshirt geschenkt. "Dieses Jahr wird es pink sein", verrät Sabrina Kolb vom Sponsor Sport Gruner, der sich die Kosten mit der Laufsportfirma Newline teilt. Im Ziel wird jeder Teilnehmerin eine Rose überreicht. Auch das SÜDKURIER Medienhaus unterstützt den Frauenlauf.

Sponsoren suchen, Shuttlebus buchen, für Verpflegung im Ziel sorgen – die Organisatorinnen vom TV Konstanz mussten wieder einiges bedenken. "Ich fange immer direkt nach dem letzten Lauf damit an", erzählt Ulrike Schatz. Aufwändig sei oft auch das Einholen der vielen Genehmigungen. "Ich benötige das Okay der Spitalstiftung, damit wir durch den Wald laufen dürfen", so Schatz. "Außerdem muss ich mich um eine forst- und eine verkehrsrechtliche Erlaubnis bei Landratsamt und Stadt Konstanz kümmern sowie um eine Genehmigung im Gastronomiebereich."

Mittlerweile ist alles organisiert, es kann losgehen. Als Streckenposten stellen sich Ehrenamtliche des Narrenvereins Giraffen zur Verfügung, die Cheerleader der HSG feuern die Läuferinnen wieder an. Und vielleicht auch ein paar Läufer: "Manchmal schummeln sich Männer unter die Starterinnen", sagt Ulrike Schatz. "Sie verkleiden sich als Frauen und melden sich auch als solche an." Eigentlich fand sie es nicht so lustig, als sie letztes Mal im Vorfeld davon Wind bekam. "Als ich die falschen Frauen dann gesehen habe, musste ich doch lachen", schmunzelt die 47-Jährige.



Anmeldung und Infos

Der sechste Konstanzer Frauenlauf beginnt am Sonntag, 30. April, 11 Uhr, an der Seestraße (Ecke Glärnischstraße). Die Teilnahme kostet 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Nachmeldungen kurz vor dem Start kosten fünf Euro mehr. Die Startnummernausgabe ist am Samstag, 29. April, 16 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 30. April, ab 8.30 Uhr im Bodenseestadion. Ein Shuttlebus bringt die Teilnehmerinnen um 10.20 und 10.40 Uhr vom Stadion zum Start. Rucksäcke können am Ziel eingeschlossen oder am Start abgegeben werden. Am Start bietet ein Fitnessstudio ein Aufwärmtraining an, im Ziel gibt es Kuchen, Dinnele und Getränke. Die drei schnellsten Läuferinnen erhalten einen Obstkorb und einen Monat Probetraining im Frauen-Fitnessstudio. Anmeldung im Internet unter www.frauenlauf-konstanz.de/teilnahme. (kis)