Konstanz Familienvater und Drogendealer: Diese Männer sollen die Region mit Kokain versorgt haben

Vier Männer aus Nigeria müssen sich aktuell vor dem Konstanzer Landgericht wegen Drogenschmuggel und dem handel mit Kokain verantworten. Zwei der Angeklagten sollen ranghohe Mitglieder eines Drogen-Rings sein.

Konstanz – Der Tag begann etwas melodramatisch. Mit lautem Rasseln zog der erste Angeklagte die Fußketten über den Boden. Im Schneckentempo, mit winzig kleinen Schritten, ging er geräuschvoll zur Anklagebank. Der trotzige Gesichtsausdruck sprach Bände. Aber richtig sprechen wollte er den ganzen Tag nicht. Die Aussage, selbst Angaben zu seiner Person, verweigerte der 46 Jahre alte Mann aus Nigeria. Ihm und den drei Mitangeklagten wird Einfuhr und Handel von Betäubungsmitteln – genau genommen Kokain – in nicht geringen Mengen – genau genommen 2,4 Kilogramm – vorgeworfen.

Drei Verhandlungstage hatte die Dritte Strafkammer des Landgerichts dafür angesetzt. Schließlich sollen ihnen dieses Mal keine kleinen Fische ins Netz gegangen sein. Eben jener 46-Jährige soll in Amsterdam für große Mengen Kokain aus Brasilien zuständig gewesen sein. Mehrere Mittelsmänner in anderen Regionen soll er durch Kuriere versorgt und auch für ordentlich Nachschub des Rauschgiftes gesorgt haben. Einer dieser Mittelsmänner im Kreis Konstanz ist der zweite Angeklagte, ein 45 Jahre alter Mann, wohnhaft in Konstanz. Auf den ersten Blick ein normaler Familienvater, zwei Kinder. Die Töchter besuchen das Gymnasium. Bei ihm zu Hause und in einer angemieteten Garage haben die Beamten insgesamt zehn Portionen Kokain gefunden. Das Verfahren gegen die Ehefrau läuft noch. Protokolle von Textnachrichten deuten darauf hin, dass sie von den illegalen Drogengeschäften ihres Mannes gewusst habe. Mit einer der beiden Töchter verfolgte sie den Prozess im Zuschauerbereich.

Zu der Anklageschrift, die insgesamt sieben Punkte beinhaltete, äußerten sich lediglich die anderen beiden Angeklagten. Sie gehören in der Hierarchie des nigerianischen Drogen-Rings zu den Kurieren, die unterste Stufe. Sie tragen die Drogen am und im Körper und somit das größte Risiko. Ein 31 Jahre alter Mann, ebenfalls gebürtig aus Nigeria, wie alle Angeklagten, wurde nach Beobachtungen und Ermittlungen der Kriminalpolizei Konstanz Ende 2016 in Frankfurt am Main festgenommen. Im Körper hatte er 30 so genannte Bodypacks, also portionierte und abgepackte Beutel mit Kokain, die geschluckt und später wieder ausgeschieden werden. Der zweite Kurier, ein 44 Jahre alter Mann, hatte Drogen in einem Rucksack bei sich, als er am Konstanzer Bahnhof festgenommen wurde. In zwei Getränkeverpackungen schmuggelte er rund 700 Gramm Kokain, welches für etwa 24 000 Einzelportionen beim Endkonsumenten gereicht hätte.

Beide berichteten von finanziellen Notlagen, die sie mit diesem Kurier-Auftrag lösen wollten. Der 31-Jährige lebt seit 2005 in Italien, verdiene sich als Händler, in Deutschland sei er vor der Festnahme noch nie gewesen. Ebenso der 44-Jährige. 2008 habe er in Spanien Asyl beantragt, sei seit Jahren arbeitslos. In Deutschland habe er nach Arbeit gesucht. Beide behaupteten steif und fest, die Drogen erst in Deutschland bekommen zu haben. Beim 44-Jährigen fand man jedoch in der Tasche ein Busticket von Amsterdam nach Mönchengladbach sowie eine Wegbeschreibung zu einer Adresse in einem Amsterdamer Stadtviertel. Auch die Aufschrift auf den Flaschen, in denen die Drogen geschmuggelt wurden, war auf Holländisch. Wie ein Zeuge der Kriminalpolizei Friedrichshafen in seiner Aussage erläuterte, hätte sich unter den Kurieren herumgesprochen, dass die Strafen für den Drogenschmuggel über Grenzen hinweg, höher ausfallen.

Der Konstanzer Mittelsmann kam bereits 1993 nach Deutschland, besitzt sogar seit 2012 die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit Jahren ist der gelernte Gas-Wasser-Installateur arbeitslos, leidet an Bandscheibenproblemen. Wie rege seine Drogengeschäfte in Konstanz gewesen sind, lässt die Aussage des Kriminalbeamten, der bei den Ermittlungen beteiligt war, vermuten. In vier Fällen wird dem 45-Jährigen vorgeworfen, Drogen bei dem im Holland lebenden 46-jährigen Großhändler bestellt zu haben. Zwei Fälle räumte der 45-Jährige ein. Der Zeuge der Kripo attestierte dem Angeklagten jedoch ein höchst konspiratives Verhalten. Mit ausländischen Telefonnummern, die regelmäßig wechselten, und dem Benutzen von Telefonzellen im benachbarten Kreuzlingen entging er lange Zeit der Überwachung durch die Polizei. Es sei sehr schwer gewesen, an ihn heranzukommen, wie der Zeuge mitteilte. Da er jedoch mit Kollegen bereits seit zwei Jahren mit dem am Bodensee tätigen nigerianischen Drogen-Ring zu tun habe, hätte man dank gewonnener Erfahrung auch diesen äußerst vorsichtig agierenden Angeklagten dingfest machen können.

Und diese Erfahrung der Kriminalpolizei ist es auch, die dem eingangs erwähnten 46-jährigen Angeklagten, der in Amsterdam wohnhaft ist, zum Verhängnis werden könnte. Wie der Kripo-Beamte berichtete, sei anfangs angenommen worden, der Angeklagte wäre ein einfacher Kurier, weil er mehrfach den Angeklagten aus Konstanz daheim besucht hatte und dieser danach via Textnachricht seine üblichen Drogen-Abnehmer kontaktiert hatte. Aber in einem abgehörten Telefongespräch äußerte sich der 46-Jährige über die Reiserouten der Kuriere aus Brasilien. Er soll abgeklärt haben, ob man den Kurieren, die das Rauschgift im Körper tragen, ein Hotel buchen sollte, damit sie auf der langen Reise die Drogen ausscheiden können und erneut schlucken. Dies sei für die Kripo-Beamten ein eindeutiges Zeichen gewesen, dass der 46-Jährige in der organisierten kriminellen Vereinigung eine höher gestellte Position erfüllen muss.

Den Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen. Der Prozess wird am Montag, 31. Juli, fortgeführt. Mit einem Urteil ist am Mittwoch, 2. August, zu rechnen.

Kokain am Bodensee

Seit Ende 2016 beschäftigt sich das Konstanzer Landgericht immer wieder mit Drogendelikten, die in Verbindung mit einer organisierten kriminellen Vereinigung aus Nigeria stehen. Schon jetzt wurden Haftstrafen in Höhe von mehr als 60 Jahren verhängt. Etliche Tatverdächtige warten noch auf ihren Prozess. Dabei stößt die deutsche Justiz an ihre Grenzen.