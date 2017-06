Konstanz Familie leint in Wallhausen Hund ans Auto und geht in aller Seelenruhe baden

Familie leint in Wallhausen Hund ans Auto und geht in aller Seelenruhe baden

Parkplatzkontrolleure treffen auf verstörten Vierbeiner, der in der prallen Sonne ausharren musste

Noch bis Mittwoch sollen die Temperaturen bei 25 bis 28 Grad sehr hoch sein. Die erste große Hitzewelle des Jahres ist dann aber beendet. Bei dann nur noch maximal 20 Grad und einigen prognostizierten Regenfällen hat uns das durchwachsene Schmuddelwetter wieder im Griff.



Das wird sicherlich ganz besonders jenen Hund freuen, der gestern Nachmittag auf dem Parkplatz des Strandbades Wallhausen offensichtlich zu leiden hatte. Immerhin hatte der Besitzer des bemitleidenswerten Vierbeiners seinen treuen Freund nicht im Auto hinterlassen, sondern davor.



Er leinte ihn an, stellte ihm einen Napf mit Wasser und etwas Futter hin und ließ das Tier in der Sonne zurück, während er selbst Badefreuden im Strandbad nachging. Ein Mitarbeiter eines Stockacher Unternehmens, das im Auftrag der Stadt die Autos nach Parkscheinen kontrolliert, rief beim SÜDKURIER an und schilderte die Situation. Im Hintergrund war das herzzerreißende Winseln des Hundes zu hören. Die Leine war längst eingeklemmt unter den Rädern. Interessant: Die Scheibe war mit einer Plane abgedeckt – damit die Menschen später angesichts der Hitze nicht schwitzen müssen.

Die DLRG war bereits seit 14.30 Uhr unterrichtet, die Polizei sah keinen Grund einzugreifen. "Wir haben mit den Betreibern der Minigolfanlage telefoniert und die haben uns erzählt, dass der Hund ausreichend zu trinken und auch die Möglichkeit hatte, im Schatten zu liegen. Also gab es für uns keine Veranlassung, dorthin zu fahren. Wir haben das Problem telefonisch gelöst", sagt Polizeisprecher Thomas Pecher gestern Nachmittag gegenüber dem SÜDKURIER.



Trotzdem durchaus ein grenzwertiger Fall. Einerseits war die Situation vergleichbar mit einem Hund im Garten. Andererseits war der Vierbeiner in einer ungewohnten Umgebung auf einem Parkplatz angeleint. Als der Hundebesitzer gegen 16 Uhr zum Auto kam, überschlug sich der Hund fast vor Freude. Die Familie begrüßte ihren Freund ausgelassen, packte die Bade­utensilien ein und verließ mit ihrem Auto mit Zürcher Kennzeichen Wallhausen. Als sei nichts gewesen.