Fahrräder nachts am Bahnhof ausgeliehen? Drei Jugendliche werden angezeigt

Konstanzer Polizei kontrolliert das Trio am Bahnhofsplatz.

Im Verdacht, drei Fahrräder am Bahnhofplatz entwendet zu haben, stehen laut Polizeimeldung drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, die in der Nacht auf Mittwoch von Beamten kontrolliert wurden. Nachdem die Tatverdächtigen zunächst angaben, dass ihnen die Fahrräder gehören, räumten sie schließlich ein, diese im Bereich des Bahnhofs "ausgeliehen" zu haben. Die Polizisten stellten die Fahrräder sicher und zeigten das Trio an.