Konstanz Fahrerflucht im Fischmarkt-Parkhaus

Nach einer Unfallflucht im Parkhaus am Fischmarkt in der Konstanzer Salmannsweilergasse ermittelt die Polizei.

In dem Parkhaus hatte laut einer Pressemitteilung ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken einen Opel Zafira an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Der Opel stand zur Tatzeit auf einem Stellplatz im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage, so die Polizei. Sie erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (07531) 995-0.