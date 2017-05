Konstanz Fahndungs-Aktion in Konstanz: 13 Personen mit Drogen erwischt

Konzertierte Aktion im Konstanzer Stadtgebiet: Polizei und Zoll haben nach Kontrollen an beliebten Treffpunkten Ermittlungen gegen 13 Personen eingeleitet, die im Besitz von Drogen waren.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zog sich die Kontrollaktion von Mittwochabend bis Donnerstag früh hin. Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Konstanz und Zollbeamte waren den Angaben zufolge an mehreren Orten im Stadtgebiet aktiv. Im Herosépark wurde laut der Pressemitteilung bei mehreren Personen Kleinmengen Cannabis und Amphetamin aufgefunden. Auch bei der Überprüfung weiterer Plätze, unter anderem am Bodenseeforum und am Schänzle trafen die Rauschgiftermittler Personen mit Drogen an. Nun ermitteln Zoll und Polizei gegen 13 Personen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.