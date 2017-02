Konstanz Experten sprechen über Krebs und Ernährung

In der Vortragsreihe "Expedition Leben" stehen die letzten Vorträge an. Zum Abschluss gibt es zwei Gesundheitsthemen: "Ist Krebs heilbar?" und "Essen erlaubt".

Nach drei Veranstaltungen ist die Vortragsreihe unter dem Titel "Expedition Leben" schon zur Hälfte vorbei. Der erste Vortragsgast im Oktober 2016, Komiker Olli Gimber aus Pforzheim, eröffnete die Reihe mit einem gelungenen und spaßigen Einstieg. Ernster sind die Themen aber bei den letzten beiden Vorträgen.

Jan Harder, Leiter des Krebszentrums Hegau-Bodensee, geht am Freitag, 17. Februar, der Frage nach, ob Krebs heilbar ist. "So einfach lässt sich das natürlich nicht beantworten, da es ja verschiedene Arten von Krebs gibt. Aber ich werde trotzdem einige Antworten geben", erklärt Harder. Er stellt in seinem Vortrag wissenschaftliche Fakten über die Forschung zur Krebsentstehung sowie über die neuesten Erkenntnisse zu Prävention und Behandlung vor. Vorträge hält er sonst als Professor in Freiburg vor studentischen Zuhörern. "Das wird schon ein anderer Vortrag", sagt Harder. Es sei eine Herausforderung für ihn, die wissenschaftlichen Inhalte einem allgemeinen Publikum vorzustellen. "Aber in Singen hat das schon einmal sehr gut funktioniert und man kann auch diesem Thema mit etwas Humor begegnen – warum nicht?"

Zum Abschluss der Vortragsreihe kommt Patric Heizmann in das Audimax der Universität Konstanz. Der Bestsellerautor und Fitnessfachmann serviert sein Wissen in mundgerechtem Häppchen: Sein Vortrag steht unter dem Motto "Essen erlaubt" und ist "zu 50 Prozent Lachen und zu 50 Prozent Lernen", erklärt Heizmann. "Es geht darum, grundsätzliche Entspannung in das Thema Ernährung zu bringen und nicht so verkopft an die Sache heranzugehen", erklärt der Ernährungsprofi. Dabei wolle er mit dem Klischee der Diäten aufräumen. "Ich werde auch erklären, warum Diäten für unseren Körper nicht funktionieren", verrät er und fügt hinzu: "Der Vortrag wird ein leckeres Buffet, bei dem jeder zugreifen und sich die Tipps nehmen kann, die ihm gefallen." Die Themen Ernährung und Gesundheit will er aus dem Studierzimmer herausholen und sie allgemein verständlich machen.

