vor 1 Stunde Benjamin Brumm Exklusiv Konstanz Exklusiv für Radfahrer zu erreichen: Von den Schildertücken am Wollmatinger Polizeiposten

In der Riedstraße in Konstanz lotst ein Hinweisschild zum Polizeiposten Wollmatingen. Was Autofahrer da noch nicht wissen: Wenige Meter muss das Auto umkehren oder stehen bleiben.